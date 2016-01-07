路透基点：英大租赁启动2亿美元三年期定期贷款案--TRLPC

路透香港1月7日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，总部设在中国的英大汇通融资租赁公司(英大租赁)启动一笔2亿美元三年期定期贷款的一般银团阶段，分为三个参贷层级。

这笔贷款在周一启动，由东方汇理银行与中国信托商业银行担任牵头行兼簿记行。中国信托商银为额度代理行。

承诺贷款3,000万美元或以上的参贷者，可获牵头行(MLA)头衔与最高综合收益240个基点，参贷费用120个基点；承贷2,000-2,900万美元者，可获得主办行头衔、综合收益235个基点，参贷费105个基点。承贷1,000-1,900万美元者，将获得安排行头衔与综合收益230个基点，参贷费用90个基点。

银行可以选择以美元或港元承贷。这笔子弹型贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码200个基点。

消息人士表示，1月19日将于香港举行银行说明会。回覆截止期限为2月29日，签约时间料在3月底。

资金将用于一般企业用途。

英大租赁最近一次贷款是在去年10月，当时在台湾市场寻求6亿元人民币 三年期定期贷款。台湾银行、摩根士丹利和元大银行担任牵头行兼簿记行。台湾银行还担任额度代理行。这笔贷款为分期偿还，利率为中国人行利率的90%。

英大租赁是一家由中国国企国家电网公司与通用金融(奇异资融,GE C apital)合资设立的融资租赁公司。(完) (编译 陈宗琦；审校 李婷仪)