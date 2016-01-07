《汇市简讯》欧元/英镑买盘带动欧元/美元回升

美国热股：IBM第四季业绩和全年财测均好于预期，股价盘初小涨
路透1月20日 - 全球最大科技服务公司国际商业机器(IBM) 公司周四公布的全年获利预估高于华尔街分析师预期，且公布好于预期的季度营收，受助于云服务和分析等较新领域业务增长。
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* 受欧元/英镑买盘带动，欧元/美元强劲回升突破1.1800美元，触及1.1850高位
* 流动性情况不佳，使交叉汇率大量买盘的影响力放大
* 欧元/美元突破分时图的云区顶部。100小时均线在1.0882。图表 reut.rs/1RksyBg
* 日线图云区底部在1.0775，具有重要性
* 投资人可能是将仍有获利的欧元空仓出脱，以填补其他亏损投资部位
* 欧元/美元空仓远远领先其他汇率部位。欧元/美元在1月的头两天跌2%(完) (编译 蔡美珍；审校 于春红)
路透1月20日 - 全球最大科技服务公司国际商业机器(IBM) 公司周四公布的全年获利预估高于华尔街分析师预期，且公布好于预期的季度营收，受助于云服务和分析等较新领域业务增长。
道琼工业指数 升79.6 点，或0.4%，至19,812点；标准普尔500指数 涨7.62点，或0.34%，至2,271.31点；纳斯达克指数 上扬17.77点，或0.32%，至5,557.85点。(完)
路透1月20日 - 无线芯片制造商SKYWORKS SOLUTIONS 公布第一季营收为9.143亿美元，超越分析师平均预估的9.027亿美元。