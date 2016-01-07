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市场报道 | 2016年 1月 7日 星期四 17:33 BJT

《汇市简讯》欧元/英镑买盘带动欧元/美元回升

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* 受欧元/英镑买盘带动，欧元/美元强劲回升突破1.1800美元，触及1.1850高位

* 流动性情况不佳，使交叉汇率大量买盘的影响力放大

* 欧元/美元突破分时图的云区顶部。100小时均线在1.0882。图表 reut.rs/1RksyBg

* 日线图云区底部在1.0775，具有重要性

* 投资人可能是将仍有获利的欧元空仓出脱，以填补其他亏损投资部位

* 欧元/美元空仓远远领先其他汇率部位。欧元/美元在1月的头两天跌2%(完) (编译 蔡美珍；审校 于春红)

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