中国证券：上交所公布减持预披露格式指引，大股东应披露减持具体安排

路透北京1月7日 - 中国上海证券交易所周四发布减持预披露格式指引，规定拟减持股份的大股东应当披露本次减持计划的具体安排，包括拟减持股份的来源、数量、减持期间、价格区间等。

上交所网站刊登的新闻稿称，大股东减持计划公告中应当充分揭示实施减持计划的不确定性，以及减持股份可能导致控制权发生变更等重大风险。

而且，大股东应当及时披露股份减持计划的实施情况，包括实际减持股份数、减持比例、减持价格区间以及本次减持后股东及其一致性行动人的持股情况。

在A股市场周四再度大跌逾7%并触发熔断机制后，中国证监会发布上市公司大股东、董事监事高级管理人员减持股份的若干规定，要求大股东及董监事等减持需预披露，且上市公司大股东在三个月内通过二级市场减持股份数，不超过总股本的1%。

上交所表示，将加强事中监管和事后惩戒力度，对于违反减持预披露或者违规减持行为予以严肃处理，对股东及相关责任人采取监管措施或者予以纪律处分。情节严重的，将对其实施六个月或者十二个月的交易限制。

中国股市沪综指周四收挫7%，创四个半月最大单日跌幅。分析师指出，限售股解禁期临近，投资者忧虑重重，而今早人民币汇率急速下挫，更是令股市投资者信心受挫，开盘不久就触及7%熔断阈值，暂停交易直至收市，全天交易不足15分钟。（完）