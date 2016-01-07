亚洲橡胶：TOCOM期胶反弹终结三日连跌，受空头回补提振

国际油市：亚洲燃料油跨月价差降至三个月低点，供给料增加
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
“不过在上海和东京股市跌得如此惨烈的市况下，没有人愿意大举建新仓。”他说道。
Kikukawa称：“我认为TOCOM期价并没有触底，因看空的人气持续弥漫。”
不过他补充道，预期投资者周五将赶在美国公布就业数据以及日本三天长假之前，进一步解除空仓部位。
日本金融市场下周一将逢公共假期休市。
上海主力5月期胶 下滑50元人民币，收报每吨10,080元人民币。
新加坡商品交易所(SICOM)近月2月期胶 尾盘报每公斤106.7美分，跌2.5美分。 (完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘秀红/孙茉莉 审校 于春红/白云)
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。