亚洲橡胶：TOCOM期胶反弹终结三日连跌，受空头回补提振

“不过在上海和东京股市跌得如此惨烈的市况下，没有人愿意大举建新仓。”他说道。

Kikukawa称：“我认为TOCOM期价并没有触底，因看空的人气持续弥漫。”

不过他补充道，预期投资者周五将赶在美国公布就业数据以及日本三天长假之前，进一步解除空仓部位。

日本金融市场下周一将逢公共假期休市。

上海主力5月期胶 下滑50元人民币，收报每吨10,080元人民币。

新加坡商品交易所(SICOM)近月2月期胶 尾盘报每公斤106.7美分，跌2.5美分。 (完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘秀红/孙茉莉 审校 于春红/白云)