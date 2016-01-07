更新版 1-台湾货币市场：短率微幅下滑，审慎因应提领新钞效应

* 金主型银行持续资金供应，短率微幅下修 * 农历年关影响，后续修正料将有限 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北1月7日 - 台湾银行间短率周四微幅下修。资金调度人员指出，大型公股银行今日持续向市场供 应资金，宽松更胜于上日，包括拆款、短票与RP利率均微幅下调。 不过市场仍关注银行提领新钞、农历年前周转金减少的效应。资金调度人员表示，今年提领新钞时间约一 个月，与去年差不多，但较前年多出一周，因此还是不能大意。 〞领了新钞停在帐上不能动，必须看后续变化。〞一位大型票券商交易员说。 随着资金转趋宽松，今日拆款利率呈显微幅下滑走势。一有拆入需求的公股银行交易员表示，一周拆款利 率在0.23-0.25%，较周初的0.25-0.28%下滑。 大型票券商交易主管也称，虽然今日大型金融机构没有拆出，但大型公股银行仍向市场供应资金，一周拆 款利率做在0.33%，已是区间的下缘。 今日报价 上日收盘 隔夜银行间拆款加权平均利率 0.232% 0.232% --隔夜拆款利率区间 0.210-0.320% 0.210-0.320% --一周拆款利率区间 0.230-0.370% 0.230-0.380% **短票区间下移** 在短票市场方面，大型票券交易商指出，今日银行买票意愿较前日为高，短票成交利率区间也较上日下移 1基点。 票券商认为，相较于央行在12月意外降息后，存单利率降幅7个基点，目前短票利率仅约调整2个基点，照 理说后续仍有下调空间，但因卡了农历年关因素，后续调幅料将有限。 集保公司资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率在0.348%，上日为0.352% ；上日区间为0.30-0.36%，前日区间则在0.34-0.40%；上日成交量37.1亿台币，前日157.19亿台币。 今日大型票券商与银行间承作的短票以30天期为主，成交利率落在0.33-0.35%，上日0.34-0.36%。 台湾央行周四共发行5,850.8亿台币定存单。与今日到期金额5,883.8亿台币相较，存单发行余额减33亿。 本周央行定存单到期金额高达2兆(万亿)2,170.1亿台币，本周余日资金落点为周五542.5亿。 拆款中心资料 显示，周四超额准备为61亿台币，累积超额准备为713亿台币、加计前期1%的超额准 备为3,957亿台币。 **银行端RP利率微幅修正** 债券附买回(RP)市场方面，交易员表示，银行端资金状况逐渐好转，与证券商承做的公债RP利率自0.36% 微幅修正为0.35-0.36%。 一证券商交易员指出，今日投信端资金回流较为明显，在银行端也已改善加持下，预料在25日当周前，RP 利率有持稳或小幅下修机会。 票券商也感受到投信资金明显增加，不过由于投信通常在月底、年关前都因应付赎回而走钱，为安稳跨过 农历年关，宁愿以较高利率与银行、寿险等承做。 今天证券商短天期公债的附买回利率成交区间落在0.33-0.35%，银行端则在0.35-0.36%，与上日大致相当 ；短天期公司债RP主要成交在0.40-0.45%，区间趋同于上日。 大型票券商与金融机构承作的短天期债券利率区间变化不大；短天期公债附买回利率区间落在0.28-0.33% ；短天期公司债附买回利率区间则在0.33-0.38%。交易商指出，债券附买回成交利率高低，与票券商及各金融 机构的信评条件/议价能力和承作对象各有不同，因此成交利率区间差异相当大。(完) (审校 杨淑祯)