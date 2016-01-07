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亚洲 | 2016年 1月 7日 星期四 18:47 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货走跌，因中国需求疲弱且与豆油价差缩减

“本日人气疲弱，来自中国的出口需求并未增加，”东马来西亚一名交易员表示，并称棕榈油与豆油远月期约价差缩窄，损及棕榈油需求。

“这令毛棕榈油价格进一步承压。”

马来西亚12月棕榈油出口较上月下滑5-6%。

路透大宗商品市场分析师王涛指出，棕榈油料再度测试每吨2,416马币支撑，若跌破此支撑，则可能下看2,394马币。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译/审校 陈宗琦/龚芳)

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