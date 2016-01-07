马来西亚期市：棕榈油期货走跌，因中国需求疲弱且与豆油价差缩减

“本日人气疲弱，来自中国的出口需求并未增加，”东马来西亚一名交易员表示，并称棕榈油与豆油远月期约价差缩窄，损及棕榈油需求。

路透大宗商品市场分析师王涛指出，棕榈油料再度测试每吨2,416马币支撑，若跌破此支撑，则可能下看2,394马币。(完)