马来西亚期市：棕榈油期货走跌，因中国需求疲弱且与豆油价差缩减

国际油市：亚洲燃料油跨月价差降至三个月低点，供给料增加
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
“本日人气疲弱，来自中国的出口需求并未增加，”东马来西亚一名交易员表示，并称棕榈油与豆油远月期约价差缩窄，损及棕榈油需求。
“这令毛棕榈油价格进一步承压。”
马来西亚12月棕榈油出口较上月下滑5-6%。
路透大宗商品市场分析师王涛指出，棕榈油料再度测试每吨2,416马币支撑，若跌破此支撑，则可能下看2,394马币。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译/审校 陈宗琦/龚芳)
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。