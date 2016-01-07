重温稿-中国经济：修复长江生态环境，以市场开放推动长江经济带发展--习近平

路透北京1月7日 - 中国国家主席习近平表示，当前和今后相当长一个时期，要把修复长江生态环境摆在压倒性位置，而推动长江经济带发展，要使市场在资源配置中起决定性作用，沿江省市要加快政府职能转变，提高公共服务水平。

新华社周四援引习近平在推动长江经济带发展座谈会上的讲话称，推动长江经济带发展必须坚持生态优先、绿色发展的战略定位，当前和今后相当长一个时期都要共抓大保护，不搞大开发。

习近平强调，推动长江经济带发展，保护生态环境、建立统一市场、加快转方式调结构，这是已经明确的方向和重点，要用“快思维”、做加法。

而科学利用水资源、优化产业布局、统筹港口岸线资源和安排一些重大投资项目，如果一时看不透，或者认识不统一，则要用“慢思维”，有时就要做减法。对那些不能做的事情，要列出负面清单。

“市场、开放是推动长江经济带发展的重要动力。”习近平指出，推动长江经济带发展，要使市场在资源配置中起决定性作用，更好发挥政府作用。沿江省市要加快政府职能转变，提高公共服务水平，创造良好市场环境。

他称，要在生态环境容量上过紧日子的前提下，依托长江水道，统筹岸上水上，正确处理防洪、通航、发电的矛盾，自觉推动绿色循环低碳发展，有条件的地区率先形成节约能源资源和保护生态环境的产业结构、增长方式、消费模式，真正使黄金水道产生黄金效益。

要优化长江经济带城市群布局，坚持大中小结合、东中西联动，依托长三角、长江中游、成渝这三大城市群带动长江经济带发展。

中国国家发展改革委去年年中发布通知表示，将建设长江经济带国家级转型升级示范开发区，试行负面清单管理模式和商事改革，加快上海自贸区27项改革措施的复制、推广和落地。 （完）