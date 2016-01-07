重温稿-中国金融：收购南商行将增强不良资产定价能力，平滑经营业务周期--信达

路透北京1月7日 - 中国信达资产管理公司 周四称，其收购香港南洋商业银行可以增强信达不良资产定价能力和市场把握能力，平滑不良资产经营业务周期，增强业务增长的稳定性、优化公司的盈利模式。

信达资管在银监会新闻发布会例会上表示，其将南洋商业银行定位为信综合服务、账户管理和交叉销售的平台，与其不良资产主营业务产生协同效应。

“我们收银行并不是为了办银行，也不是为了成为银行的控股公司。”信达资管投融资业务部总经理孙建东说。他表示，我们所有的平台里没有账户的功能，银行是账户功能里最好的载体，我们将通过商业银行整合客户资源，发挥协同效应。

孙建东表示，整个不良资产行业波动是非常剧烈的，是金融资产管理公司主动把银行最具波动性的资产主动揽在身上，但我们作为上市公司，也需要长期发展的能力来平滑业绩。”

“银行对客户的感知就像血液一样，如果银行能够掌握企业的现金流，掌握它账户的变化，掌握它的销售收入，我相信我们的风控能力会前置和更趋完善。”他称。

上月中国银行 宣布其子公司中银香港 将南洋商业银行100%股权出售给信达资管的全资子公司信达金融控股有限公司。此项交易总对价为现金680亿港元，预计将于2016年6月30日完成。

在非金业务方面，信达资管资金市场部总经理梁强表示，以工商企业应收账款为代表的非金融机构不良资产的处置，是对已经形成债权债务关系的存量资产的盘活，而银行不良资产处置更多是增量资产，同时前移风险化解能力，避免信用链上危机的发生。

非金的行业分布上，梁强称，相对集中的是以房地产行业为龙头的相关企业，包括建筑、建材、基础设施建设等，约占到50%，其他领域分布则较为均衡。

中国财政部于去年8月放开华融、长城和东方三家国有资产公司的业务许可，允许其收购、处置非金融机构不良资产。此前只有信达在2010年股改时率先开展非金业务试点。 （完）