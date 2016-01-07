东南亚股市：星泰菲股大跌近3%，受陆股重挫与能源股走低冲击

“新加坡连带受到波及。多数基金若为跨境投资，无法在中国抛货以筹资的话，就得在其他地方出脱，”该名交易员表示。

泰国股市指出，外资卖超15亿泰铢(4,135万美元)，今年连四日卖超。

在受创最重的能源股当中，泰国PTT Exploration and Production 暴跌10%，菲律宾Energy Development 跌7.4%，马来西亚Sapurakencana Petroleum 则跌7.3%。

涨跌 当日 今年以来 2015年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 317.04 -7.18 -2.22 -4.74 332.82

新加坡 2729.91 -74.36 -2.65 -5.30 2882.73

马来西亚 1655.13 -12.84 -0.77 -2.21 1692.51

泰国 1224.83 -35.21 -2.79 -4.91 1288.02

印尼 4530.45 -78.53 -1.70 -1.36 4593.01

菲律宾 6618.88 -195.02 -2.86 -4.79 6952.08

越南 565.36 -9.21 -1.60 -2.36 579.03

(完)

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