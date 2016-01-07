东南亚股市：星泰菲股大跌近3%，受陆股重挫与能源股走低冲击

国际油市：亚洲燃料油跨月价差降至三个月低点，供给料增加
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
“新加坡连带受到波及。多数基金若为跨境投资，无法在中国抛货以筹资的话，就得在其他地方出脱，”该名交易员表示。
泰国股市指出，外资卖超15亿泰铢(4,135万美元)，今年连四日卖超。
在受创最重的能源股当中，泰国PTT Exploration and Production 暴跌10%，菲律宾Energy Development 跌7.4%，马来西亚Sapurakencana Petroleum 则跌7.3%。
涨跌 当日 今年以来 2015年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 317.04 -7.18 -2.22 -4.74 332.82
新加坡 2729.91 -74.36 -2.65 -5.30 2882.73
马来西亚 1655.13 -12.84 -0.77 -2.21 1692.51
泰国 1224.83 -35.21 -2.79 -4.91 1288.02
印尼 4530.45 -78.53 -1.70 -1.36 4593.01
菲律宾 6618.88 -195.02 -2.86 -4.79 6952.08
越南 565.36 -9.21 -1.60 -2.36 579.03
(完)
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法股CAC-40指数 (编译/审校 陈宗琦/龚芳)
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。