欧洲汇市：英镑兑美元跌至五年半低位，因英国升息前景更加渺茫

“英镑不断下跌，目前我找不到任何买进的理由，”伦敦某银行一名资深交易员表示，“我认为英镑当然会跌破1.40美元，尽管今天主要走势在于欧元兑英镑，这个货币对从前晚起才刚受到大力拉抬。”

英镑/美元 在早盘交易下跌约0.005美元至1.4572美元，欧元/英镑 则上涨一个百分点至0.7443英镑。

美银美林周三表示，已然将英国自金融危机后首度升息时点的预估，由先前预估的5月推后至今年11月。(完)

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