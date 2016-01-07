欧洲汇市：英镑兑美元跌至五年半低位，因英国升息前景更加渺茫

美国热股：IBM第四季业绩和全年财测均好于预期，股价盘初小涨
路透1月20日 - 全球最大科技服务公司国际商业机器(IBM) 公司周四公布的全年获利预估高于华尔街分析师预期，且公布好于预期的季度营收，受助于云服务和分析等较新领域业务增长。
“英镑不断下跌，目前我找不到任何买进的理由，”伦敦某银行一名资深交易员表示，“我认为英镑当然会跌破1.40美元，尽管今天主要走势在于欧元兑英镑，这个货币对从前晚起才刚受到大力拉抬。”
英镑/美元 在早盘交易下跌约0.005美元至1.4572美元，欧元/英镑 则上涨一个百分点至0.7443英镑。
美银美林周三表示，已然将英国自金融危机后首度升息时点的预估，由先前预估的5月推后至今年11月。(完)
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全部现汇报价 (编译/审校 龚芳/陈宗琦)
路透1月20日 - 全球最大科技服务公司国际商业机器(IBM) 公司周四公布的全年获利预估高于华尔街分析师预期，且公布好于预期的季度营收，受助于云服务和分析等较新领域业务增长。
道琼工业指数 升79.6 点，或0.4%，至19,812点；标准普尔500指数 涨7.62点，或0.34%，至2,271.31点；纳斯达克指数 上扬17.77点，或0.32%，至5,557.85点。(完)
路透1月20日 - 无线芯片制造商SKYWORKS SOLUTIONS 公布第一季营收为9.143亿美元，超越分析师平均预估的9.027亿美元。