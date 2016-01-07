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市场报道 | 2016年 1月 7日 星期四 23:24 BJT

美国热股：Netflix力推全球业务，股价上扬逾1%

路透1月7日 - 视频服务供应商Netflix 在超过130个国家推出视频服务，几近涵盖中国以外全球国家，公司执行长Reed Hastings致力推动全球业务，以因应美国成长放缓。

Netflix周四股价上扬1.35%，报119.27美元。(完) (编译 龚芳; 审校 母红)

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