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市场报道 | 2016年 1月 7日 星期四 23:21 BJT

美国热股：梅西百货称将至少裁员2,000人，股价上扬逾4%

路透1月7日 - 美国零售巨头--梅西百货(Macy's) 在发布疲弱的假期销售数据后表示，将至少裁减逾2,000名员工并整合业务，突显服饰需求走下坡的窘境，其他百货业者及服饰连锁店可能也遭遇了同样的冲击。

梅西百货周四股价上扬4.1%，报37.65美元。(完) (编译 龚芳; 审校 母红)

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