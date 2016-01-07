美国热股：梅西百货称将至少裁员2,000人，股价上扬逾4%

路透1月7日 - 美国零售巨头--梅西百货(Macy's) 在发布疲弱的假期销售数据后表示，将至少裁减逾2,000名员工并整合业务，突显服饰需求走下坡的窘境，其他百货业者及服饰连锁店可能也遭遇了同样的冲击。