国际油市：亚洲石脑油裂解价差下滑，现货需求淡静

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月7日 - 亚洲石脑油裂解价差周四下跌6.2%至两周低点每吨134.48美元，交易商表示，受布兰特原油走跌与韩国现货需求淡静拖累。
布兰特原油自2004年以来首度跌破每桶33美元，之后缩减跌幅。
交易商称，供应亦有所增加，因与1月相较，下月料有较高比例的替代品液化石油气(LPG)料被用来取代石脑油。
部分亚洲石脑油裂解业者有能力以LPG取代5-15%的石脑油。
新加坡现货交易方面，PTT以每桶48.00与47.90美元价格出售92辛烷值船货给托克(Trafigura)，船期为1月22-26日。
Socar以每桶47.80美元价格出售92辛烷值船货给联合石化，船期为1月27-31日。
嘉吉以每吨378美元向壳牌买进一批3月上半月石脑油船货。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 陈宗琦；审校 李军)
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选