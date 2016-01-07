国际油市：亚洲石脑油裂解价差下滑，现货需求淡静

路透新加坡1月7日 - 亚洲石脑油裂解价差周四下跌6.2%至两周低点每吨134.48美元，交易商表示，受布兰特原油走跌与韩国现货需求淡静拖累。

布兰特原油自2004年以来首度跌破每桶33美元，之后缩减跌幅。

交易商称，供应亦有所增加，因与1月相较，下月料有较高比例的替代品液化石油气(LPG)料被用来取代石脑油。

部分亚洲石脑油裂解业者有能力以LPG取代5-15%的石脑油。

新加坡现货交易方面，PTT以每桶48.00与47.90美元价格出售92辛烷值船货给托克(Trafigura)，船期为1月22-26日。

Socar以每桶47.80美元价格出售92辛烷值船货给联合石化，船期为1月27-31日。

嘉吉以每吨378美元向壳牌买进一批3月上半月石脑油船货。(完)

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