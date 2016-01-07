表格：美国12月31日止当周农作物出口销售报告--USDA

美国热股：IBM第四季业绩和全年财测均好于预期，股价盘初小涨
路透1月20日 - 全球最大科技服务公司国际商业机器(IBM) 公司周四公布的全年获利预估高于华尔街分析师预期，且公布好于预期的季度营收，受助于云服务和分析等较新领域业务增长。
路透华盛顿1月7日 - 美国农业部(USDA)周四公布，12月31日止当周农作物出口销售报告(单位为千吨；棉花 以千包计)：
当周约定销售净变动 新销售 累计约定销售
本年度 下年度 合计 本年度 下年度 本年度 上年度 小麦 76.5 0.0 76.5 125.1 0.0 15,804.4 18,649.8 大麦 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.1 134.3 玉米 252.9 0.0 252.9 279.0 0.0 20,452.3 27,342.0 高梁 174.1 0.0 174.1 174.1 0.0 5,450.3 6,031.7 大豆 638.7 0.1 638.8 869.4 0.1 38,176.5 43,121.4 豆粕 46.5 0.0 46.5 46.5 0.0 6,121.7 7,398.8 豆油 3.5 0.0 3.5 11.2 0.0 560.0 460.0 皮马棉 9.4 0.0 9.4 9.4 0.0 211.4 149.9 陆地棉 82.8 -0.1 82.7 87.6 0.0 5,054.5 7,520.1 稻米 51.3 0.0 51.3 52.8 0.0 1,955.0 1,802.9 (完) (编译 刘静; 审校 母红)
路透1月20日 - 全球最大科技服务公司国际商业机器(IBM) 公司周四公布的全年获利预估高于华尔街分析师预期，且公布好于预期的季度营收，受助于云服务和分析等较新领域业务增长。
道琼工业指数 升79.6 点，或0.4%，至19,812点；标准普尔500指数 涨7.62点，或0.34%，至2,271.31点；纳斯达克指数 上扬17.77点，或0.32%，至5,557.85点。(完)
路透1月20日 - 无线芯片制造商SKYWORKS SOLUTIONS 公布第一季营收为9.143亿美元，超越分析师平均预估的9.027亿美元。