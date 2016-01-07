欧元债市：中国暂停股市熔断机制拖累欧债价格下跌，但市场人气仍乐观

* 欧债收益率上涨，此前中国暂停股市熔断机制

* 货币市场预计欧洲央行3月减息的机率为50%

* 油价跌至新低，拉低通胀前景

路透伦敦1月7日 - 避险的欧元区公债收益率周四上涨，收复稍早失地，因中国暂停股市的熔断机制，提振风险意愿。

中国市场动荡，以及朝鲜和中东地缘政治紧张局势，促使投资者在本周纷纷买入低风险公债。

分析师表示，油价降至近12年低位，且欧洲央行预计将推出更多货币刺激计划以推动通胀至约2%的目标应该继续支撑欧债。

但市场焦点仍在中国，以及中国暂停股市的熔断机制。

“中国暂停熔断机制的消息，略为提振风险意愿，”Cantor Fitzgerald资深分析师Owen Callan说。

欧债收益率全线上升，分析师表示，投资者对欧债价格连涨三日后部份获利了结。

10年期德债 收益率涨3.7个基点，至0.54%，稍早跌至一个月低点0.48%。

两年期德债 收益率跌至负0.40%以下，为欧洲央行12月3日会议来首见，且仍保持在这些水准以下，即使长债收益率尾盘进一步上涨。