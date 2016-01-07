金属期市：期铜触及近七年低位，中国消息主导市场人气

* 中国股市周四大跌且本周两度触动熔断机制后，中国暂停股市熔断机制

* 中国容许人民币下跌，被视为承认中国经济增长疲弱

路透伦敦1月7日 - 期铜价格周四下挫，触及近七年最低，因中国股市大跌，凸显中国经济问题，且巩固对工业金属需求的担忧。

伦敦金属交易所(LME)指标期铜 收挫2.1%，报每吨4,524美元，稍早触及2009年5月来最低4,430美元。

中国股市周四开盘不久就触及7%熔断阈值，暂停交易直至收市，全天交易不足15分钟。沪综指 最终收挫7%，创四个半月最大单日跌幅。进入2016年后，短短的4个交易日内大盘就已两度触发下跌7%的熔断阈值而暂停交易。

上海和深圳证交所周四连夜宣布，将从1月8日起暂停实施指数熔断相关规定。中国证监会发言人邓舸表示，“熔断机制不是市场大跌的主因，但从近两次实际熔断情况看，没有达到预期效果，而熔断机制又有一定“磁吸效应”，即在接近熔断阈值时部分投资者提前交易，导致股指加速触碰熔断阈值，起了助跌的作用。权衡利弊，目前负面影响大于正面效应。因此，为维护市场稳定，证监会决定暂停熔断机制。”

“中国股市和本周一些经济数据令市场人士惴惴不安。中国基本上是所有商品的主要消费国，”Investec分析师Marc Elliot说。

本周稍早公布的数据显示，中国12月制造业活动连续第10个月萎缩，服务业活动降至17个月低位。

分析师表示，中国央行容许人民币兑美元降至2011年3月来最低水准，此举是承认中国经济增长疲弱。

行业消息人士称，中国国家物资储备局料将从本月开始尽量收购国内铜供应，此前当地铜冶炼商敦促国储局进行干预以支撑价格。消息人士表示，国储局已经邀请至少一家大型铜冶炼厂在标购中出售精炼阴极铜，国储局计划购入至多15万吨铜。 这消息可能为铜市提供一些支撑。

三个月期铝 收涨0.1%，报每吨1,476美元，稍早触及一个月低点1,451.5美元。

期锌 收跌2.6%，报每吨1,506美元。期铅 收跌1.2%，报1,659.5美元。期锡 收低0.5%，报13,730美元。期镍 下跌1.2%，报8,500美元。(完)

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