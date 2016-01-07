欧洲股市：大跌，人民币贬值加快令投资者意外

* FTSEurofirst指数势将录得8月底来最大周跌幅

* 股市脱离日内低位，因中国暂停股市熔断机制

* 中国忧虑重创矿业股和汽车股

路透米兰/伦敦1月7日 - 欧洲股市周四大跌，此前中国加快人民币贬值速度，但在中国证监会宣布将暂停新实施的股市熔断机制后，欧股脱离日内低位。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收跌2.3%，欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 下挫1.7%，盘中一度劲跌超过3%。

中国央行将人民币兑美元汇率中间价设定在6.5646，此为2011年3月来最低水准，令市场意外。

中国股市周四开盘不久就触及7%熔断阈值，暂停交易直至收市，全天交易不足15分钟。沪综指 最终收挫7%，创四个半月最大单日跌幅。进入2016年后，短短的4个交易日内大盘就已两度触发下跌7%的熔断阈值而暂停交易。

Baader Bank股市策略部主管Gerhard Schwarz表示，“暂停熔断机制是明智之举，因为投资者现在对不能卖出(股票)的担忧缓解。”

“短期而言，此举将会增加市场的波动性，但长期而言，可能会降低市场波动性，因为人们无须急于卖出，”他说。

投资者担心，人民币迅速贬值可能暗示中国经济较原先预计的更疲弱。

抛售引发Euro Stoxx 50波动性指数 升最多4点，至12月中来最高水准。

FTSEurofirst 300指数本周迄今下挫5.4%，且势将录得8月底来最大周跌幅，该指数较4月时触及的2015年峰值下跌超过17%。

对中国的担忧重创矿业股，英美资源 劲跌11%，嘉能可 大跌8.3%。

汽车股等以中国为出口市场的股票大跌，宝马汽车(BMW) 跌3.8%。在中国有敞口的金融股也下滑，渣打银行 跌1.9%，安本资产管理 挫跌7.8%。