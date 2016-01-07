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市场报道 | 2016年 1月 8日 星期五 04:16 BJT

纽约期市：期棉触及三个月低点，因中国股市续跌引发需求忧虑

路透纽约1月7日 - 期棉周四放量下跌，触及三个月低位，因全球最大棉花消费国中国股市持续大跌，引发棉花需求忧虑，且美国出口销售报告不佳，也向期棉市场施加压力。

美国政府周四早上公布，上周2015/16年美国棉花出口销售总计82,800包，较之前一周下跌22%，较之前四周均值低18%。

ICE-3月期棉 收跌0.57美分，或0.92%，报每磅61.43美分，此前跌至10月9日以来最低61.21美分。

期货市场总成交量增加8,394口，至40,288口。数据显示，上日未平仓合约增加86口，至185,209口。

美元指数 跌0.91%，汤森路透核心商品CRB指数 跌0.54%。(完)

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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)

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