芝加哥期市：CBOT大豆期货下跌，因技术性卖出

路透芝加哥1月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四在之前两日连涨后下跌，交易商表示，因有温和的技术性卖盘。

大豆期货在今日大部份时间交投在平盘上方，但指标3月CBOT大豆合约 未能留住周三高位上方的支撑位后，该合约掉头下跌。

出口需求强劲的迹象限制大豆卖盘。

美国农业部海外农业服务局(FAS)的全球农业信息网报告(GAIN)预计，巴西2015-16年大豆产量为9,800万吨，较美国农业部的官方预估低100万吨。

美国农业部称，截至12月31日该周，美国大豆出口销售638,700吨，和40-70万吨的市场预估区间一致。

美国农业部还表示，民间出口商销售24.6万吨2015-16年交付的美国大豆往中国。

豆粕和豆油期货下跌，豆油连续第五日收低。

CBOT-3月大豆合约 收低1/4美分，报每蒲式耳8.64-1/2美元。

3月豆粕合约 收跌1.3美元，报每短吨267.4美元。3月豆油合约 跌0.16美分，报29.62美分。

今日CBOT大豆预估成交量为130,390口，豆粕为61,439口，豆油为69,312口。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)