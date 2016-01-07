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亚洲 | 2016年 1月 8日 星期五 06:22 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--1月7日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

阿里巴巴 72.72 -4.61 -5.96 5154847

京东 27.95 -1.81 -6.08 18117200

新浪 47.37 -2.67 -5.34 1567733

搜狐 53.26 -1.31 -2.40 577171

网易 165.37 -8.30 -4.78 1316827

百度 174.37 -11.24 -6.06 6982411

台湾

台湾积体电路 21.10 -0.24 -1.12 3048300

联电 1.70 -0.06 -3.41 321337

日月光 5.22 -0.16 -2.97 193319

硅品精密 7.66 -0.02 -0.26 1217986

和信超媒体 3.06 -0.04 -1.29 16963

友达 2.65 -0.04 -1.49 215450

中华电信 29.57 -0.05 -0.17 79241

台湾国际航电 34.90 -1.03 -2.87 1688870

香港

中国移动 51.37 -1.40 -2.65 372997

中国联通 11.01 -0.51 -4.43 201539

中国电信 43.00 -1.41 -3.18 15533

中芯国际 4.64 -0.29 -5.88 7141

电讯盈科 0.00 +0.00 +0.00 30

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

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Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

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