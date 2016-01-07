《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--1月7日

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
阿里巴巴 72.72 -4.61 -5.96 5154847
京东 27.95 -1.81 -6.08 18117200
新浪 47.37 -2.67 -5.34 1567733
搜狐 53.26 -1.31 -2.40 577171
网易 165.37 -8.30 -4.78 1316827
百度 174.37 -11.24 -6.06 6982411
台湾
台湾积体电路 21.10 -0.24 -1.12 3048300
联电 1.70 -0.06 -3.41 321337
日月光 5.22 -0.16 -2.97 193319
硅品精密 7.66 -0.02 -0.26 1217986
和信超媒体 3.06 -0.04 -1.29 16963
友达 2.65 -0.04 -1.49 215450
中华电信 29.57 -0.05 -0.17 79241
台湾国际航电 34.90 -1.03 -2.87 1688870
香港
中国移动 51.37 -1.40 -2.65 372997
中国联通 11.01 -0.51 -4.43 201539
中国电信 43.00 -1.41 -3.18 15533
中芯国际 4.64 -0.29 -5.88 7141
电讯盈科 0.00 +0.00 +0.00 30
(完)
美国股市 标准普尔主要分类指数
美股盘前/盘后 美股一周展望
Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股
Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股
Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股
美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表
股市新闻 加拿大股市报导
欧洲股市报导 日本股市报导
香港股市报导 中国股市报导
澳洲股市报导 台湾股市报导
韩国股市报导 东南亚股市报导 (整理 李爽 审校 戴素萍)
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选