澳新经济指标预测--1月8日-1月15日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月4日当周 1月8日(五) 0030 澳洲零售销售(较前月) 11月 +0.4% +0.5% 1月11日当周 1月10日(日) 2145 新西兰建筑许可 11月 -- +5.1% 1月11日(一) 暂无重要经济数据公布。 1月12日(二) 暂无重要经济数据公布。 1月13日(三) 2145 新西兰电子卡零售销售(较前月) 12月 -- +0.3% (较上年同期) -- +3.7% 1月14日(四) 0030 澳洲就业人数(万人) 12月 -- 增加7.14 全职就业人数(万人) -- 增加4.16 就业参与率 -- 65.3% 失业率 -- 5.8% 2145 新西兰食品价格指数 12月 -- -0.2% 1月15日(五) 0030 澳洲房屋融资 11月 -- -0.5% 投资性房屋融资 -- -6.1% (完)