澳新经济指标预测--1月8日-1月15日****

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月4日当周 1月8日(五) 0030 澳洲零售销售(较前月) 11月 +0.4% +0.5% 1月11日当周 1月10日(日) 2145 新西兰建筑许可 11月 -- +5.1% 1月11日(一) 暂无重要经济数据公布。 1月12日(二) 暂无重要经济数据公布。 1月13日(三) 2145 新西兰电子卡零售销售(较前月) 12月 -- +0.3% (较上年同期) -- +3.7% 1月14日(四) 0030 澳洲就业人数(万人) 12月 -- 增加7.14 全职就业人数(万人) -- 增加4.16 就业参与率 -- 65.3% 失业率 -- 5.8% 2145 新西兰食品价格指数 12月 -- -0.2% 1月15日(五) 0030 澳洲房屋融资 11月 -- -0.5% 投资性房屋融资 -- -6.1% (完)
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选