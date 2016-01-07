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亚洲 | 2016年 1月 8日 星期五 06:21 BJT

****日韩经济指标预测--1月8日-1月15日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  

    GMT时间  经济指标/活动                        公布时段     预估值     前值       
       
    1月4日当周
    
    1月7日(四)
    2350 日本外汇储备(亿美元)                       12月          --     12,330
    
    1月8日(五)
    0130 日本加班工资                               11月          --      +1.2%
    0500 日本同时指标(较前月)                       11月          --       +2.0
             领先指标                                             --       +1.3    
    
    1月11日当周
    
    1月11日(一)
    2350 日本银行放款                               12月          --      +2.3%
    2350 日本经常帐(未经季节调整)(亿日圆)           11月          --     14,584
    
    1月12日(二)
    0500 日本消费者信心指数                         12月          --       42.6
    0500 日本服务业景气判断指数                     12月          --       46.1
    2100 韩国出口物价(较上年同期)                   12月          --      -8.6%
             进口物价(较上年同期)                                 --     -15.6%
    2300 韩国失业率                                 12月          --       3.4%
    
    1月13日(三)
    0300 韩国L货供额                                11月          --      +9.0%
    2350 日本企业物价(较前月)                       12月          --      -0.1%
                     (较上年同期)                                 --      -3.6%
    2350 日本机械订单(较前月)                       11月          --     +10.7%
                     (较上年同期)                                 --     +10.3%
    
    1月14日(四)
     --  韩国央行利率决议                            1月          --      1.50%
    
    1月15日(五)
    暂无重要经济指标公布。(完)

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