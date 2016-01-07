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亚洲 | 2016年 1月 8日 星期五 06:30 BJT

《日本重要政经日程》--1月8日

(除特别说明外，均为GMT时间)

1月7日(四)

2350 - 日本12月外汇储备

1月8日(五)

0130 - 日本11月加班工资

0500 - 日本11月同时指标和领先指标

-- - 标售六个月期贴现国库券

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 汪红英；审校 王丽鑫)

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