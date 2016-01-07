全球贵金属：1月7日SPDR黄金持仓量小幅上升0.65%或4.16吨

美国股市: 开盘上扬，等待特朗普就职演说
道琼工业指数 升79.6 点，或0.4%，至19,812点；标准普尔500指数 涨7.62点，或0.34%，至2,271.31点；纳斯达克指数 上扬17.77点，或0.32%，至5,557.85点。(完)
路透1月7日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust GLD 周四黄金持仓量上升0.65%，从周三的640.97吨升至645.13吨。
以盎司为单位计算的持仓量 则从20,607,670.85盎司升至20,741,599.15盎司。(完) (编译 王丽鑫；审校 许娜)
道琼工业指数 升79.6 点，或0.4%，至19,812点；标准普尔500指数 涨7.62点，或0.34%，至2,271.31点；纳斯达克指数 上扬17.77点，或0.32%，至5,557.85点。(完)
路透1月20日 - 无线芯片制造商SKYWORKS SOLUTIONS 公布第一季营收为9.143亿美元，超越分析师平均预估的9.027亿美元。
路透1月20日 - 宝洁(宝硷,P&G) 周五公布，季度营收和获利优于预期，并上调2017财年自体营收成长预估。该公司公布，截至12月31日的会计年度第二季，排除重整成本及其他项目后的每股核心获利为1.08美元。据汤森路透I/B/E/S，分析师此前预计每股获利为1.06美元。