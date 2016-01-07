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市场报道 | 2016年 1月 8日 星期五 06:29 BJT

全球贵金属：1月7日SPDR黄金持仓量小幅上升0.65%或4.16吨

路透1月7日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust GLD 周四黄金持仓量上升0.65%，从周三的640.97吨升至645.13吨。

以盎司为单位计算的持仓量 则从20,607,670.85盎司升至20,741,599.15盎司。(完) (编译 王丽鑫；审校 许娜)

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