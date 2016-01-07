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市场报道 | 2016年 1月 8日 星期五 07:00 BJT

加拿大股市：跌至近两年半低位，油价续跌

路透多伦多1月7日 - 加拿大指标股指周四下滑，跌至近两年半低位，因投资者担心中国股市，且油价续跌。

各板块普跌且跌幅不小，能源股骤降4.2%，工业股挫跌2.5%，金融股下滑2.2%。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌278.59点，或2.19%，报12,448.21点。

该指数连跌第七个交易日，今日跌幅为12月7日来最大，跌至2013年8月来最低水准。

10大类股中仅有材料股收涨，因金价触及七周高位，金矿股走坚。(完)

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