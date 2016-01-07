加拿大股市：跌至近两年半低位，油价续跌

美国股市: 开盘上扬，等待特朗普就职演说
道琼工业指数 升79.6 点，或0.4%，至19,812点；标准普尔500指数 涨7.62点，或0.34%，至2,271.31点；纳斯达克指数 上扬17.77点，或0.32%，至5,557.85点。(完)
路透多伦多1月7日 - 加拿大指标股指周四下滑，跌至近两年半低位，因投资者担心中国股市，且油价续跌。
各板块普跌且跌幅不小，能源股骤降4.2%，工业股挫跌2.5%，金融股下滑2.2%。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌278.59点，或2.19%，报12,448.21点。
该指数连跌第七个交易日，今日跌幅为12月7日来最大，跌至2013年8月来最低水准。
10大类股中仅有材料股收涨，因金价触及七周高位，金矿股走坚。(完)
道琼工业指数 升79.6 点，或0.4%，至19,812点；标准普尔500指数 涨7.62点，或0.34%，至2,271.31点；纳斯达克指数 上扬17.77点，或0.32%，至5,557.85点。(完)
路透1月20日 - 无线芯片制造商SKYWORKS SOLUTIONS 公布第一季营收为9.143亿美元，超越分析师平均预估的9.027亿美元。
路透1月20日 - 宝洁(宝硷,P&G) 周五公布，季度营收和获利优于预期，并上调2017财年自体营收成长预估。该公司公布，截至12月31日的会计年度第二季，排除重整成本及其他项目后的每股核心获利为1.08美元。据汤森路透I/B/E/S，分析师此前预计每股获利为1.06美元。