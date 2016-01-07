全球金融：人民币贬值或将引发竞争性货币贬值--墨西哥

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透墨西哥城1月7日 - 墨西哥财长Luis Videgaray周四表示，人民币贬值可能会引发各国货币竞争性贬值，正在全球金融市场上引起巨大忧虑。
中国周四允许人民币 录得五个月来最大单日跌幅，导致全球市场下跌，因为人们担心中国可能是想通过本币贬值来提振低迷的出口，且其他国家可能会争相效法。
“这是全球市场最坏的新年开局之一，”Videgaray在墨西哥城表示。
“大家真的担心，面对中国经济放缓，这样的公共政策势必会启动一轮竞争性贬值，”他说。
自从1990年代中期的毁灭性金融危机以来，墨西哥一直坚持自由浮动汇率，政府没有采用可在其他新兴市场见到的更为直接的干预方式。(完) (编译 王颖；审校 张涛)
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选