美国与加拿大经济指标预测--1月8日-1月15日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
1月4日当周
1月8日(五)
1330 美国非农就业岗位(万个) 12月 增加20.0 增加21.1
民间就业岗位(万个) 增加19.5 增加19.7
制造业就业岗位(万个) 减少0.1 减少0.1
政府部门就业岗位(万个) -- 增加1.4
失业率 5.0% 5.0%
平均时薪(较前月) +0.2% +0.2%
每周平均工时 34.5 34.5
劳动力就业参与率 -- 62.5%
1330 加拿大建筑许可(较前月) 11月 -3.0% +9.1%
1330 加拿大就业岗位变动(万人) 12月 增加1.0 减少3.57
失业率 7.1% 7.1%
就业参与率 65.8% 65.8%
1500 美国趸售(批发)库存(较前月) 11月 -0.1% -0.1%
趸售销售(较前月) 持平 持平
2000 美国消费者信贷(亿美元) 11月 增加182.5 增加159.8
1月11日当周
1月11日(一)
1315 加拿大房屋开工年率(万户) 12月 -- 21.19
1500 美国就业趋势指数 12月 -- 128.7
1月12日(二)
1100 美国NFIB小企业信心指数 12月 -- 94.80
1月13日(三)
1900 美国联邦预算(亿美元) 12月 -- 赤字650
1月14日(四)
1330 加拿大新屋价格指数 11月 -- +0.3%
1330 美国进口物价(较前月) 12月 -- -0.4%
出口物价(较前月) -- -0.6%
1月15日(五)
1330 美国纽约联储制造业指数 1月 -- 负4.59
1330 美国生产者物价指数(PPI)最终需求(较上年同期) 12月 -- -1.1%
(较前月) -- +0.3%
扣除食品与能源的PPI(较上年同期) -- +0.5%
(较前月) -- +0.3%
扣除食品、能源与贸易的PPI(较上年同期) -- +0.3%
(较前月) -- +0.1%
1330 美国零售销售(较前月) 12月 -- +0.2%
扣除汽车的零售销售(较前月) -- +0.4%
1415 美国工业生产(较前月) 12月 -- -0.6%
产能利用率 -- 77.0%
制造业产出(较前月) -- 持平
1455 美国密西根大学消费者信心指数 1月初值 -- 92.6
现况指数 -- 108.1
预期指数 -- 82.7
1500 美国企业库存(较前月) 11月 -- 持平
(完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾 已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾 (整理 杜明霞；审校 张若琪)
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(重发以调整格式) 以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月19日(四) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 1月 -- 正16 1月20日(五) 暂无重要经济数据公布 1月23日当周 1月23日(一) 2100 韩国消费者信心指数 1月 -- 94 1月24日(二) 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 1月 -- 52.4 2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季 -- +0.6%
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