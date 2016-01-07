《全球汇市》欧元和美元大幅上涨，中国疑虑令商品货币遭重击

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
迄今表现最差者是大宗商品货币，尤其是澳元。
澳元兑美元 跌破0.70美元，本周已下跌逾0.03美元。目前澳元已回到0.7015，但周线仍将大跌3.7%。
澳洲将在0030GMT时公布零售销售数据，可望分散一些注意力，不过中国疑虑更有可能持续主导市场情绪。
纽约 当日 今年来 2015年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0921 1.0934 -0.12 +0.56 1.0860
美元/日圆 117.48 117.66 -0.15 -2.34 120.30
欧元/日圆 128.36 128.60 -0.19 -1.62 130.47
美元/瑞郎 0.9938 0.9932 +0.06 -0.80 1.0018
英镑/美元 1.4615 1.4615 +0.00 -0.83 1.4738
美元/加元 1.4103 1.4113 -0.07 +1.91 1.3839
澳元/美元 0.7014 0.7009 +0.07 -3.59 0.7275
新西兰元/美元 0.6631 0.6625 +0.09 -2.84 0.6825
澳元/日圆 82.400 82.470 -0.08 -5.85 87.520
新西兰元/日圆 77.910 77.950 -0.05 -5.10 82.100
英镑/日圆 171.74 171.96 -0.13 -3.14 177.30
澳元/新西兰元 1.0574 1.0573 +0.01 -0.67 1.0645
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译 汪红英/杜明霞/孙国玉/戴素萍 审校 徐文焰/李爽/王颖)
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选