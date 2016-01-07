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亚洲 | 2016年 1月 8日 星期五 07:31 BJT

《全球汇市》欧元和美元大幅上涨，中国疑虑令商品货币遭重击

迄今表现最差者是大宗商品货币，尤其是澳元。

澳元兑美元 跌破0.70美元，本周已下跌逾0.03美元。目前澳元已回到0.7015，但周线仍将大跌3.7%。

澳洲将在0030GMT时公布零售销售数据，可望分散一些注意力，不过中国疑虑更有可能持续主导市场情绪。

纽约 当日 今年来 2015年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0921 1.0934 -0.12 +0.56 1.0860

美元/日圆 117.48 117.66 -0.15 -2.34 120.30

欧元/日圆 128.36 128.60 -0.19 -1.62 130.47

美元/瑞郎 0.9938 0.9932 +0.06 -0.80 1.0018

英镑/美元 1.4615 1.4615 +0.00 -0.83 1.4738

美元/加元 1.4103 1.4113 -0.07 +1.91 1.3839

澳元/美元 0.7014 0.7009 +0.07 -3.59 0.7275

新西兰元/美元 0.6631 0.6625 +0.09 -2.84 0.6825

澳元/日圆 82.400 82.470 -0.08 -5.85 87.520

新西兰元/日圆 77.910 77.950 -0.05 -5.10 82.100

英镑/日圆 171.74 171.96 -0.13 -3.14 177.30

澳元/新西兰元 1.0574 1.0573 +0.01 -0.67 1.0645

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 汪红英/杜明霞/孙国玉/戴素萍 审校 徐文焰/李爽/王颖)

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