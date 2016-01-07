欧洲经济指标预测--1月8日-1月15日****

美国股市: 开盘上扬，等待特朗普就职演说
道琼工业指数 升79.6 点，或0.4%，至19,812点；标准普尔500指数 涨7.62点，或0.34%，至2,271.31点；纳斯达克指数 上扬17.77点，或0.32%，至5,557.85点。(完)
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
1月4日当周
1月8日(五)
0645 瑞士失业率(未经季节调整) 12月 3.7% 3.4%
(经季节调整) 3.4% 3.4%
0700 德国工业生产(较前月) 11月 +0.5% +0.2%
0700 德国经季节调整出口(较前月) 11月 +0.7% -1.2%
进口(较前月) +1.0% -3.4%
贸易收支(亿欧元) 顺差200 顺差208
0745 法国工业生产(较前月) 11月 -0.4% +0.5%
0745 法国经季节调整贸易收支(亿欧元) 11月 逆差39.5 逆差45.8
进口(亿欧元) -- 418.68
出口(亿欧元) -- 372.86
0815 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 12月 -0.3% -0.1%
(较上年同期) -1.2% -1.4%
0900 意大利公共赤字与GDP之比 第三季 -- 0.9%
0930 英国对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) 11月 逆差30 逆差37.29
全球商品贸易收支(亿英镑) 逆差105 逆差118.2
1月11日当周
1月11日(一)
0930 欧元区Sentix投资者信心指数 1月 -- 正15.7
1月12日(二)
0001 英国零售业联盟(BRC)零售销售总值(较上年同期) 12月 -- -0.4%
0930 英国工业生产(较前月) 11月 -- +0.1%
(较上年同期) -- +1.7%
制造业产出(较前月) -- -0.4%
(较上年同期) -- -0.1%
1月12-15日
0700 德国趸售(批发)物价指数(较前月) 12月 -- -0.2%
(较上年同期) -- -1.1%
1月13日(三)
0745 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 12月终值 -- -0.2%
(较上年同期) -- +0.1%
1000 欧元区工业生产(较前月) 11月 -- +0.6%
(较上年同期) -- +1.9%
1月14日(四)
0900 德国全年国内生产总值(GDP) 2015年 +1.5% +1.5%
0900 意大利经季调工业生产(较前月) 11月 -- +0.5%
经工作日调整工业生产(较上年同期) -- +2.9%
1200 英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果 1月 -- 1-8-0
(升息-不变-降息)
1200 英国央行利率决定 1月 0.50% 0.50%
量化宽松规模(亿英镑) -- 3,750
1月15日(五)
0745 法国年内预算收支(亿欧元) 11月 -- 赤字762
0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 12月终值 -- 持平
(较上年同期) -- +0.1%
消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -- -0.1%
(较上年同期) -- +0.1%
0930 英国建筑业产出(较前月) 11月 -- +0.2%
(较上年同期) -- +1.0%
1000 欧元区未经季节调整贸易收支(亿欧元) 11月 -- 顺差241
(完)
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道琼工业指数 升79.6 点，或0.4%，至19,812点；标准普尔500指数 涨7.62点，或0.34%，至2,271.31点；纳斯达克指数 上扬17.77点，或0.32%，至5,557.85点。(完)
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