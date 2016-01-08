金砖国家：1月7日股汇市收盘纵览

路透1月8日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月7日(周四)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收报738.86点，下跌2.76%。
中国股市：沪综指收挫7%创四个半月最大跌幅，汇率急贬挫伤信心
中国汇市：人民币兑美元续大跌至近五年新低，波动或成新常态
香港股市：恒指收跌3.1%创两年半最低，受中国股市暴跌拖累
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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收报40,694.721点，下跌2.58%。
巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报4.0500/25，上日收报4.0192/14。
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南非股市：收低逾2%，对中国经济疑虑重燃，打压新兴市场。指标Top-40指数 收报43,186.36点，下跌2.18%，盘中一度跌至四个半月低点；大盘综合指数 收报48,052.78点，下跌2.1%。
南非汇市：兰特兑美元触及历史低位，因中国忧虑引发新兴市场卖盘
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印度股市：指标股指下跌逾2%，触及逾一年半低点，中国人民币加速贬值，引发全球股市和外汇市场的骨牌效应。BSE指数 收报24,851.83点，下跌2.18%；NSE指数 收报7,568.3点，下跌2.23%。
印度汇市：卢比兑美元 收报66.93/66.94，上日收报66.82/66.83。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 报736.82点，下跌2.11%；MSCI明晟俄罗斯指数 收报389.74点，下跌0.49%。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 报74.76，贬值1.97%；卢布兑欧元 报80.62,贬值2.41%。(完) (整理 张荻； 审校 李爽)
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重发-****日韩经济指标预测--1月20日-1月27日****
(重发以调整格式) 以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月19日(四) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 1月 -- 正16 1月20日(五) 暂无重要经济数据公布 1月23日当周 1月23日(一) 2100 韩国消费者信心指数 1月 -- 94 1月24日(二) 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 1月 -- 52.4 2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季 -- +0.6%
****澳新经济指标预测--1月20日-1月27日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月16日当周 1月20日(五) 暂无重要经济数据公布。 1月23日当周 1月23日(一) 暂无重要经济数据公布。 1月24日(二) 暂无重要经济数据公布。 1月25日(三) 0030 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第四季 -- +0.7% (较上年同期) -- +1.3% 央行CPI加权中值(较前季) -- +0.3% (较