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亚洲 | 2016年 1月 8日 星期五 08:10 BJT

金砖国家：1月7日股汇市收盘纵览

路透1月8日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月7日(周四)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收报738.86点，下跌2.76%。

中国股市：沪综指收挫7%创四个半月最大跌幅，汇率急贬挫伤信心

中国汇市：人民币兑美元续大跌至近五年新低，波动或成新常态

香港股市：恒指收跌3.1%创两年半最低，受中国股市暴跌拖累

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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收报40,694.721点，下跌2.58%。

巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报4.0500/25，上日收报4.0192/14。

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南非股市：收低逾2%，对中国经济疑虑重燃，打压新兴市场。指标Top-40指数 收报43,186.36点，下跌2.18%，盘中一度跌至四个半月低点；大盘综合指数 收报48,052.78点，下跌2.1%。

南非汇市：兰特兑美元触及历史低位，因中国忧虑引发新兴市场卖盘

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印度股市：指标股指下跌逾2%，触及逾一年半低点，中国人民币加速贬值，引发全球股市和外汇市场的骨牌效应。BSE指数 收报24,851.83点，下跌2.18%；NSE指数 收报7,568.3点，下跌2.23%。

印度汇市：卢比兑美元 收报66.93/66.94，上日收报66.82/66.83。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 报736.82点，下跌2.11%；MSCI明晟俄罗斯指数 收报389.74点，下跌0.49%。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 报74.76，贬值1.97%；卢布兑欧元 报80.62,贬值2.41%。(完) (整理 张荻； 审校 李爽)

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