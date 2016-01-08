中国企业：中航工业和五矿等多家央企火速表态近期不减持A股股票

路透上海1月8日 - 在中国投资者对A股限售股解禁潮较为担忧之时，中国航空工业集团、五矿集团、中国航天科工等多家央企迅速回应称，近阶段不会减持旗下A股上市公司股票，以维持国内股市稳定。

中航工业集团在其官网上刊登声明称，集团及控股的子公司承诺未来六个月内不减持下属A股上市公司股票。中航工业将继续严格遵守各项监管规定，承诺决不出现违法违规、集中减持、冲击市场的行为，各项工作做到公开透明，依法有序。

该声明还表示，未来，中航工业集团公司将继续致力于改善上市公司的经营业绩，不断提升其内在价值，同时积极筹划各项有利于上市公司长远发展的资本运营项目，并形成长效分红机制回馈广大股东。呼吁广大投资者理性对待市场波动，携手共同维护资本市场的长期稳定发展。

中航工业集团旗下上市公司众多，光A股公司就有20家，例如成发科技 、成飞集成 、洪都航空 、中航资本 等。

中航科工集团称，资本市场的健康发展与国有企业及其控股上市公司的发展息息相关，航天科工对中国经济发展和国有企业改革充满信心。航天科工及所属单位即日起六个月内不减持所控股的航天信息 、航天通信 、航天科技 等七家上市公司股票。 中国五矿集团亦在公司官网上声明称，公司一直致力于提升旗下各控股上市公司的发展质量，致力于提高其规范运作水平，致力于保护投资者合法权益。近期国内A股市场大幅波动，为维护市场的稳定健康发展，中国五矿将坚定持有旗下各控股上市公司股份，近期无减持计划。

五矿旗下A股公司有五矿发展 、株冶集团 、金瑞科技 、五矿稀土 、中钨高新 等。

另外，国家开发投资公司、中海油总公司等央企亦在官网上表态，近阶段不会减持旗下上市公司股票。而中国电子科技集团亦表态，将积极履行央企社会责任，支持所属上市公司做强做优，维护资本市场健康发展，保护各类投资者合法权益。

而招商局集团官网刊登媒体报导称，集团董事长李建红表示，集团作为大型中央企业，将一如既往勇于承担社会责任，做负责任的股东，在股市异常波动期间，不减持旗下上市公司的股票。

国资委稍早宣布，中外运长航集团并入招商局集团。目前招商局集团旗下A股公司包括：招商证券 、招商蛇口 、招商轮船 等。