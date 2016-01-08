《中国报摘》--中国证券报1月8日

--中国国家主席习近平在重庆召开座谈会指出，推动长江经济带发展必须从中华民族长远利益考虑，走生态优先、绿色发展之路；推动长江经济带发展必须建立统筹协调、规划引领、市场运作的领导体制和工作机制。

--据悉，《关于推进“互联网+”智慧能源（能源互联网）行动的指导意见》将在本月底正式下发。分析人士指出，不仅能源的生产方式、消费方式以及交易和销售方式都将生变，而且未来能源市场供需格局将从过去的供不应求变为长期的供大于求，资金流动等都会发生颠覆性变化。