《中国报摘》--中国证券报1月8日

* 头版头条:
--中国国家主席习近平在重庆召开座谈会指出，推动长江经济带发展必须从中华民族长远利益考虑，走生态优先、绿色发展之路；推动长江经济带发展必须建立统筹协调、规划引领、市场运作的领导体制和工作机制。
* 其他:
--据悉，《关于推进“互联网+”智慧能源（能源互联网）行动的指导意见》将在本月底正式下发。分析人士指出，不仅能源的生产方式、消费方式以及交易和销售方式都将生变，而且未来能源市场供需格局将从过去的供不应求变为长期的供大于求，资金流动等都会发生颠覆性变化。
--比亚迪 发布业绩预告修正公告，预计2015年实现净利润26.8-28.5亿元人民币，同比升518.18%-557.39%。
--沪市多家上市公司及其控股股东表态认为，证监会规范大股东、董监高的股份减持行为有利于稳定市场预期，有利于引导大股东依法、透明、有序减持，符合市场长期健康发展的需要。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (发稿 吴芳；审校 张喜良)
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重发-****日韩经济指标预测--1月20日-1月27日****
(重发以调整格式) 以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月19日(四) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 1月 -- 正16 1月20日(五) 暂无重要经济数据公布 1月23日当周 1月23日(一) 2100 韩国消费者信心指数 1月 -- 94 1月24日(二) 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 1月 -- 52.4 2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季 -- +0.6%
****澳新经济指标预测--1月20日-1月27日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月16日当周 1月20日(五) 暂无重要经济数据公布。 1月23日当周 1月23日(一) 暂无重要经济数据公布。 1月24日(二) 暂无重要经济数据公布。 1月25日(三) 0030 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第四季 -- +0.7% (较上年同期) -- +1.3% 央行CPI加权中值(较前季) -- +0.3% (较