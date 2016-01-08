《全球主要国家债券发行预告》--1月8日-1月15日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期 时间 国家 规模 发行细节 1/8 日本 标售六个月期贴现国库券 1/11 1350 法国 标售国库券(BTF)
1/12 美国 发售三年期公债 1/12 英国 标售2046年到期的通胀保值公债 1/13 美国 发售10年期公债
1/13 日本 标售10年期通胀保值债券
1/14 日本 标售三个月期贴现国库券 1/14 美国 发售30年期公债 1/15 日本 提高流动性公债标售
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美国现货公债 欧元区公债市场
日本公债市场 英国公债市场
台湾债市 中国债市
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 汪红英；审校 张若琪)
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重发-****日韩经济指标预测--1月20日-1月27日****
(重发以调整格式) 以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月19日(四) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 1月 -- 正16 1月20日(五) 暂无重要经济数据公布 1月23日当周 1月23日(一) 2100 韩国消费者信心指数 1月 -- 94 1月24日(二) 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 1月 -- 52.4 2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季 -- +0.6%
****澳新经济指标预测--1月20日-1月27日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月16日当周 1月20日(五) 暂无重要经济数据公布。 1月23日当周 1月23日(一) 暂无重要经济数据公布。 1月24日(二) 暂无重要经济数据公布。 1月25日(三) 0030 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第四季 -- +0.7% (较上年同期) -- +1.3% 央行CPI加权中值(较前季) -- +0.3% (较