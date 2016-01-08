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亚洲 | 2016年 1月 8日 星期五 08:15 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--1月8日-1月15日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期 时间 国家 规模 发行细节 1/8 日本 标售六个月期贴现国库券 1/11 1350 法国 标售国库券(BTF)

1/12 美国 发售三年期公债 1/12 英国 标售2046年到期的通胀保值公债 1/13 美国 发售10年期公债

1/13 日本 标售10年期通胀保值债券

1/14 日本 标售三个月期贴现国库券 1/14 美国 发售30年期公债 1/15 日本 提高流动性公债标售

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美国现货公债 欧元区公债市场

日本公债市场 英国公债市场

台湾债市 中国债市

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 汪红英；审校 张若琪)

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