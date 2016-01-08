中国个股：南京新百拟收购美股CO集团65.4%股权，估值57.6亿元

路透上海1月8日 - 在美国上市的中国脐带血库企业集团（CO集团） 收购案有新进展，南京新百 将分两步全购CO集团，首先是向后者控股股东金卫医疗BVI，以发行股份和现金形式收购其持有的CO集团65.4%股权，估值为57.6亿元人民币，随后再以现金收购其余股权。

公告指出，金卫医疗BVI为金卫医疗 全资子公司，其已持有CO集团3,835.26万股普通股以及票面价值总计11,500万美元的可转换债券。转股后，金卫医疗BVI占CO集团扩大后股本的65.4%股权。南京新百以发行1亿3,433.6万股支付对价中的25亿元，每股发行价18.61元，其余32.64亿元对价用现金支付。

同时，南京新百将向公司实际控制人袁亚非等不超过10名投资者增发股份配套融资，增发底价为每股32.98元。本次增发拟募集不超过49亿元资金，其中袁亚非认购至少10亿元。募集资金将用于本次重组的现金对价、补偿流动资金及偿还银行贷款。

金卫医疗BVI正在推进私有化CO集团的交易。南京新百近日还与金卫医疗BVI签署框架协议，若私有化完成，南京新百需支付17.36亿元收购CO集团剩余的34.6%股权。这意味着，南京新百收购CO集团全部股权的对价约75亿元。

增发完成后，目前第一大股东三胞集团及其一致行动人持有南京新百约29%股份，保持控股地位，金卫医疗BVI为第二大股东。

本次交易完成后，南京新百能够进一步落实其“现代商业+医疗养老”双主业发展战略。本次收购使其获得国内最大的专业脐带血库，切入干细胞产业链上游，获取干细胞医学领域的战略机会，与旗下医疗养老业务相互促进协同，推动形成初生儿造血干细胞储存、病患医疗保障、老年医护服务的全程健康管理体系。

2009年在美上市的CO集团，是一家以脐带血造血干细胞储存为主营业务的生命科技企业，在北京市、广东省和浙江省提供脐带血储存业务，并在当地均享有独家经营权，为中国最大的专业脐带血储存机构。去年8月，南京新百曾表示，拟以至少60亿元价格向CO集团提出要约收购其中国业务。