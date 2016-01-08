《香港报摘》--经济日报1月8日

路透专访：伊拉克称在该国运营的多数国际大型油企都参与了OPEC减产协议

路透伦敦1月23日 - 伊拉克石油部长卢艾比(Jabar Ali al-Luaibi)周一称，大部分在伊拉克境内运营的国际大型油企都在减产，落实石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国为帮助平衡油市而达成的减产协议。