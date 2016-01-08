《香港报摘》--经济日报1月8日

路透专访：伊拉克称在该国运营的多数国际大型油企都参与了OPEC减产协议
路透伦敦1月23日 - 伊拉克石油部长卢艾比(Jabar Ali al-Luaibi)周一称，大部分在伊拉克境内运营的国际大型油企都在减产，落实石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国为帮助平衡油市而达成的减产协议。
**头版头条**
--A股开市后半个小时内暴跌，两道熔断阈值，提前收市。中国证监会随即召开紧急会议，晚上10时半宣布为维护市场稳定，今日起暂停实施熔断机制。
**其他**
--内地股市熔断机制实施四日便腰斩，环球股市应声跌幅收窄，港股期货夜市倒升，投资界憧憬短线改善港股气氛，有望在平淡仓及超卖下反弹。
--港交所 的人民币期货未平仓合约价值创27亿美元新高，周四成交量6,425张，较去年的日均成交增5倍。
--受暖冬影响，经营UNIQLO的迅销 截至11月底首季纯利按年减少3成至480亿日圆。（完）
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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 黄凯)
路透伦敦1月23日 - 伊拉克石油部长卢艾比(Jabar Ali al-Luaibi)周一称，大部分在伊拉克境内运营的国际大型油企都在减产，落实石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国为帮助平衡油市而达成的减产协议。
国际铜业研究组织(ICSG) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
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