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亚洲 | 2016年 1月 8日 星期五 08:30 BJT

《香港报摘》--经济日报1月8日

**头版头条**

--A股开市后半个小时内暴跌，两道熔断阈值，提前收市。中国证监会随即召开紧急会议，晚上10时半宣布为维护市场稳定，今日起暂停实施熔断机制。

**其他**

--内地股市熔断机制实施四日便腰斩，环球股市应声跌幅收窄，港股期货夜市倒升，投资界憧憬短线改善港股气氛，有望在平淡仓及超卖下反弹。

--港交所 的人民币期货未平仓合约价值创27亿美元新高，周四成交量6,425张，较去年的日均成交增5倍。

--受暖冬影响，经营UNIQLO的迅销 截至11月底首季纯利按年减少3成至480亿日圆。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 黄凯)

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