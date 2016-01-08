美国个股：美国铝业关闭美国最大冶炼厂，铝价下挫难以招架

路透纽约1月7日 - 美国铝业(Alcoa) 周四称，将在第一季度结束前永久关闭其位于印第安纳州埃文斯维尔的年产269,000吨的Warrick Operations冶炼厂。由于生产商难以招架不断下挫的价格，美国企业纷纷削减冶炼产能。

Warrick是美国最大的一家仍在运营的铝冶炼厂，关闭该工厂后美国铝业仅剩下一家尚在运营的冶炼厂--即年产铝130,000吨的Massena West，该厂之所以得以保留主要是因为纽约州提供了7,000万美元的资助。

Warrick的关闭凸显出伦敦金属交易所(LME)铝价 大幅下跌给这个行业所带来的阵痛。LME铝价2015年累计下跌18.6%，现在六年半低点附近，报每吨1,475美元。由于经济增长放缓，铝消费大国中国的需求也在减弱。

该公司2015年3月称其在考虑削减、关闭或出售500,000吨产能。之后该公司已经削减或关闭冶炼产能812,000吨。

2016年下半年，美国铝业将分拆为两家上市公司，其中一家为增值公司，其产品主要为蓬勃发展的汽车和航空业服务；另一家为上游业务公司，主要包含已大幅度缩减的冶炼业务。