美国个股：美国铝业关闭美国最大冶炼厂，铝价下挫难以招架

路透专访：伊拉克称在该国运营的多数国际大型油企都参与了OPEC减产协议
路透伦敦1月23日 - 伊拉克石油部长卢艾比(Jabar Ali al-Luaibi)周一称，大部分在伊拉克境内运营的国际大型油企都在减产，落实石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国为帮助平衡油市而达成的减产协议。
路透纽约1月7日 - 美国铝业(Alcoa) 周四称，将在第一季度结束前永久关闭其位于印第安纳州埃文斯维尔的年产269,000吨的Warrick Operations冶炼厂。由于生产商难以招架不断下挫的价格，美国企业纷纷削减冶炼产能。
Warrick是美国最大的一家仍在运营的铝冶炼厂，关闭该工厂后美国铝业仅剩下一家尚在运营的冶炼厂--即年产铝130,000吨的Massena West，该厂之所以得以保留主要是因为纽约州提供了7,000万美元的资助。
Warrick的关闭凸显出伦敦金属交易所(LME)铝价 大幅下跌给这个行业所带来的阵痛。LME铝价2015年累计下跌18.6%，现在六年半低点附近，报每吨1,475美元。由于经济增长放缓，铝消费大国中国的需求也在减弱。
该公司2015年3月称其在考虑削减、关闭或出售500,000吨产能。之后该公司已经削减或关闭冶炼产能812,000吨。
2016年下半年，美国铝业将分拆为两家上市公司，其中一家为增值公司，其产品主要为蓬勃发展的汽车和航空业服务；另一家为上游业务公司，主要包含已大幅度缩减的冶炼业务。
美国铝业还表示，第二季度结束前将削减氧化铝产量100万公吨。(完) (编译 孙国玉；审校 张荻)
路透伦敦1月23日 - 伊拉克石油部长卢艾比(Jabar Ali al-Luaibi)周一称，大部分在伊拉克境内运营的国际大型油企都在减产，落实石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国为帮助平衡油市而达成的减产协议。
国际铜业研究组织(ICSG) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选