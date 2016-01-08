《中国重要政经日程》--1月8日

=============================今日重要政经日程==========================
1月8日（周五）
*--9:30 发改委：解读《国务院办公厅关于推进农村一二三产业融合发展的指导意见》。
*--国美酒业集团&京东战略合作伙伴全球发布仪式。
*--10时在国务院新闻办新闻发布厅举行国务院政策例行吹风会，商务部部长助理张骥介绍新设跨境电子商务综合试验区的有关情况，并答记者问。
--中关村互联网金融论坛暨第三届普惠金融论坛在北京举行。
--1月8日至9日，第二十届中国资本市场论坛在北京举行。
=============================近期重要政经日程==========================
1月9日（周六）
--财经中国2015年会在北京举行。
1月11日（周一）
--2016亚洲授权业会议1月11日-12日在香港举行。
1月16日（周六）
*--阿里研究院主办的2016新经济智库大会在北京举行。
1月19日（周二）
--中国国家统计局召开国民经济运行情况新闻发布会，公布2015年GDP等经济数据。
--第四届中国电子商务年会在上海举行。
3月3日（周四）
--全国政协十二届四次会议在北京召开。
3月5日（周六）
--十二届全国人大四次会议在京召开。议程包括：审议政府工作报告，审查和批准国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要，审查和批准计划报告、预算报告等。
注: 1. *代表新增日程。
2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 孙琦子; 审校 沈燕)
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重发-****日韩经济指标预测--1月20日-1月27日****
(重发以调整格式) 以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月19日(四) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 1月 -- 正16 1月20日(五) 暂无重要经济数据公布 1月23日当周 1月23日(一) 2100 韩国消费者信心指数 1月 -- 94 1月24日(二) 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 1月 -- 52.4 2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季 -- +0.6%
****澳新经济指标预测--1月20日-1月27日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月16日当周 1月20日(五) 暂无重要经济数据公布。 1月23日当周 1月23日(一) 暂无重要经济数据公布。 1月24日(二) 暂无重要经济数据公布。 1月25日(三) 0030 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第四季 -- +0.7% (较上年同期) -- +1.3% 央行CPI加权中值(较前季) -- +0.3% (较