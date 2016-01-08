《全球重要经济事件一览表》--1月8日-1月15日

路透专访：伊拉克称在该国运营的多数国际大型油企都参与了OPEC减产协议
路透伦敦1月23日 - 伊拉克石油部长卢艾比(Jabar Ali al-Luaibi)周一称，大部分在伊拉克境内运营的国际大型油企都在减产，落实石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国为帮助平衡油市而达成的减产协议。
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1月8日(五)
圣巴巴拉--美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)就经济前景发表讲话(1630)。
巴尔的摩--美国里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔就“经济前景，2016年1月”发表讲话(1800)。
1月11日(一)
亚特兰大--美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特发表有关货币政策的讲话(1740)。
1月12日(二)
达拉斯--美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗在北德克萨斯经济论坛发表讲话(0050)。
哥伦比亚--美国里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔就“经济前景，2016年1月”发表讲话(2015)。
1月13日(三)
美国锡达拉皮兹市--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯就当前经济形势和货币政策发表讲话(1800)。
波士顿--波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦就美国经济前景发表讲话(1245)。
华盛顿--美国联邦储备理事会(美联储/FED)发布经济褐皮书(1900)。
苏黎世--瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)就“瑞士企业的竞争力--瑞士央行的贡献”发表讲话(1300)。
1月14日(四)
孟菲斯--美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德就美国经济和货币政策发表演讲(1415)。
布鲁塞尔--欧元集团会议。
伦敦--英国央行宣布利率决定并公布会议记录(1200)。
1月15日(五)
布鲁塞尔--欧盟财长会议。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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路透伦敦1月23日 - 伊拉克石油部长卢艾比(Jabar Ali al-Luaibi)周一称，大部分在伊拉克境内运营的国际大型油企都在减产，落实石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国为帮助平衡油市而达成的减产协议。
国际铜业研究组织(ICSG) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
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