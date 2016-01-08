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亚洲 | 2016年 1月 8日 星期五 08:42 BJT

国际油市：美国原油微升，但仍接近12年低点

“在对中国经济和人民币贬值存在担忧之际，油价依然承压，”澳新银行(ANZ)周五在一份报告中说。

“中东紧张关系升级现已成为遥远的记忆，随着围绕人民币走软影响中国需求的担忧加剧，油价可能会试探每桶30美元。”

全球主要股市周四连续第六日下跌，因投资者忧虑中国的经济状况及该国稳定股市的能力。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 李爽/汪红英；审校 张涛/杜明霞)

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