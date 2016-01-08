国际油市：美国原油微升，但仍接近12年低点

重发-****日韩经济指标预测--1月20日-1月27日****

(重发以调整格式) 以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月19日(四) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 1月 -- 正16 1月20日(五) 暂无重要经济数据公布 1月23日当周 1月23日(一) 2100 韩国消费者信心指数 1月 -- 94 1月24日(二) 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 1月 -- 52.4 2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季 -- +0.6%