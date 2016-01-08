国际油市：美国原油微升，但仍接近12年低点

“在对中国经济和人民币贬值存在担忧之际，油价依然承压，”澳新银行(ANZ)周五在一份报告中说。
“中东紧张关系升级现已成为遥远的记忆，随着围绕人民币走软影响中国需求的担忧加剧，油价可能会试探每桶30美元。”
全球主要股市周四连续第六日下跌，因投资者忧虑中国的经济状况及该国稳定股市的能力。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李爽/汪红英；审校 张涛/杜明霞)
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重发-****日韩经济指标预测--1月20日-1月27日****
(重发以调整格式) 以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月19日(四) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 1月 -- 正16 1月20日(五) 暂无重要经济数据公布 1月23日当周 1月23日(一) 2100 韩国消费者信心指数 1月 -- 94 1月24日(二) 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 1月 -- 52.4 2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季 -- +0.6%
****澳新经济指标预测--1月20日-1月27日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月16日当周 1月20日(五) 暂无重要经济数据公布。 1月23日当周 1月23日(一) 暂无重要经济数据公布。 1月24日(二) 暂无重要经济数据公布。 1月25日(三) 0030 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第四季 -- +0.7% (较上年同期) -- +1.3% 央行CPI加权中值(较前季) -- +0.3% (较