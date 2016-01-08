中港个股：中国国航购买6架波音B777-300ER飞机，今明两年分批交付

路透上海1月8日 - 中国国际航空股份有限公司 周五公告称，公司及全资子公司国航进出口有限公司已与波音公司 签订协议，购买六架波音B777-300ER飞机，计划于2016至2017年分批交付。

中国国航称，六架B777-300ER飞机的基本价格合计约为20.51亿美元，不过因波音公司以贷项备忘录的形式给予其较大的价格优惠，交易的实际对价将低于基本价格。本次交易的对价将以现金方式分期支付。

中国国航并称，交易有利于公司优化机队结构及运力的补充，符合公司的市场需求。不考虑可能基于市场环境和机龄而对机队做出的飞机退出等调整，以中国国航截至2014年末的可用吨公里计算，本次交易将使其运力增长约5%。

中国国航A股周四收报7.54元，过去一个月累计下跌9.483%。（完）

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