《汇市简讯》澳元兑美元略受追捧，澳洲零售销售符合预期

金属期市：期铝从20个月高位回落，因投资人担忧供应过剩
路透伦敦1月19日 - 伦敦金属交易所(LME)期铝周四从20个月高位回落，因投资者锁定利润，且预期供应不断上升将遏止持续了一段长时间的价格涨势。
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* 澳洲11月经季节调整后的零售销售较前月上升0.4%，符合路透调查预估
* 澳元兑美元略受追捧，在0.7020上方交投
* 市场静候美元兑人民币中间价，本周市场每天受到中间价左右
* 澳元兑美元买盘在略低于0.7000出手；卖盘则在0.7100之前伺机而动(完)
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