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亚洲 | 2016年 1月 8日 星期五 08:45 BJT

《汇市简讯》澳元兑美元略受追捧，澳洲零售销售符合预期

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* 澳洲11月经季节调整后的零售销售较前月上升0.4%，符合路透调查预估

* 澳元兑美元略受追捧，在0.7020上方交投

* 市场静候美元兑人民币中间价，本周市场每天受到中间价左右

* 澳元兑美元买盘在略低于0.7000出手；卖盘则在0.7100之前伺机而动(完)

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