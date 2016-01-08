中国金融：今年地方政府新增债券规模将大增至万亿量级--报载

路透北京1月8日 - 中国经济参考报周五引述知情人士称，今年包括一般债券和专项债券在内的新增地方政府债券规模有望达到万亿量级，较去年的6,000亿元人民币明显提升。

报导并援引专家预计，今年地方债置换规模有望在去年3.2万亿元基础上进一步提高，全年地方债发行额可能在5-6万亿元。

上述知情人士称，债务率过高的地区将安排较少的新增债规模，而债务率低的地方今年则有望获得更多新增债额度，这主要是出于防风险考虑。

报导称，从置换规模上看，今明两年将有逾11万亿元债务需要置换。2015年8月全国人大常委会批准的限额中含有15.4万亿元存量债务，其中1.06万亿元是过去几年中央代发地方债和地方自发自还地方债的额度。

除去这部分，剩余部分是通过银行贷款、融资平台等非债券方式举措的存量债务，国务院准备用三年左右的时间进行置换，其中2015年已经置换3.2万亿元。

全国人大常委会专题调研组提交的调研报告显示，从债务期限看，地方政府债务2015年到期3.1万亿元，占20%；2016年到期2.8万亿元，占18%；2017年到期2.4万亿元，占16%；2018年及以后年度到期6.2万亿元，占40%；以前年度逾期债务0.9万亿元，占6%。

报导称，这意味着今年至少需要置换到期的2.8万亿元政府债务，然而2018年及以后年度到期债务也需要在2017年及其之前完成置换，故而今年置换规模会远高于当年到期债务规模。

报导并指出，当前中国地方债总体风险可控，但县级政府地方债高增速风险犹存；县级政府债务余额及其中政府负有偿还责任的债务增长过快，占GDP和财政总收入的比重较高。