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市场报道 | 2016年 1月 8日 星期五 08:56 BJT

标题新闻：英国12月固定工作起薪涨幅为两年最低，临时工起薪增长为2014年3月以来最慢--REC

注：英国招聘与就业联合会(Recruitment and Employment Confederation，REC)

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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