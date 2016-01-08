《香港报摘》--其他报纸重要消息1月8日

**明报**

--摩根大通中国首席经济学家朱海斌接受专访表示，市场对现时人民币汇价离均衡汇率(fair value)的距离，非常模糊，他批评中国央行沟通不足，建议当局应每日公布一篮子货币(CFETS)指数。

--新股中国手机电话费充值服务商年年卡 首日挂牌大升27%，同日于创业版上市的杨宇科技 亦升219%。

**星岛日报**

--香港珠宝零售商周生生 大中华营运总经理刘克斌表示，去年圣诞销售无助整体营业额，对即将到来的农历新年销售亦表示悲观，预计同店销售将延续去年下半年的跌势，于农历新年录得单位数跌幅。

**苹果日报**

--澳新银行（ANZ）香港决定正式结束专营私人贷款的无抵押贷款业务部，受影响的长期雇员约10多人，若连同以代理人外判形式招聘的合约员工，受影响人数达40人。

**东方日报**

--汇丰控股 遭投行摩根大通削减两成目标价至60港元，摩通指其亚洲不良资产高达54亿美元，今年业绩表现将为欧洲同业最差之一，股价表现将逊渣打 。

**文汇报**

--中信银行国际首席经济师兼研究部总经理廖群称，内地市场已有10%涨跌停板机制，再增加熔断机制是多此一举；又指是次A股波动，会影响深港通的开通。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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