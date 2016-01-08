港报社评：腰斩熔断，波动暗涌仍强--星岛日报1月8日

全球金融市场昨日重演年初开市当日的剧本，内地股市两度熔断提早收市，再度引发亚欧美股市相继下挫。港股今年开市以来连跌四天，恒生指数已经下挫了百分之七。虽然今次跌市藉口，由内地制造业萎缩改为人民币贬值，但是基本因素同是投资者对内地今年经济发展放缓的忧虑。当局决定暂停熔断机制，仍须提防在波谲云诡的来年经济环境下，其他改革环节造就金融波动的可能。

人民币兑美元汇价已经连跌八天，昨日离岸价跌破一元人民币兑六点七美元的关口，自从去年八月汇率改革以来，人民币兑美元已经贬值了约百分之六，人民银行昨日发表数据显示，去年外汇储备跌至三年来新低，单是十二月已经减少了约一千零八十亿美元，创下自有数据二十年在人民币贬值的市场忧虑持续加剧之际，有官方背景的中国外汇交易中心旗下中国货币网，昨日发表评论员文章，列出种种基本因素，包括去年出口增长虽然回落，所占全球市场份额仍提高，前十一个月货物贸易顺差逾五千多亿美元，以此来论证官方一直坚持的「人民币汇率不存在持续贬值的基础」的说法。

这篇状似替人民币「维稳」的评论并且指出：「一些投机势力试图炒作人民币并从中牟利，其交易行为与实体经济需求无关，不代表真正的市场供求，只会导致人民币汇率异常波动，向市场发出错误的价格信号。」

此外，内地还有一些评论，指内地股市反映经济实况的能力，不及欧美市场成熟，原因是交投由散户主导，甚少看企业的基本盈利能力，而是受各式各样的传闻和炒作因素影响。

这些言论的背后逻辑，就是近期的汇市和股市波动，并不符合中国经济发展基调，经济增长放缓是转型面对的新常态，未至失控。不过，国际大鳄索罗斯则宣称，今天的经济环境，令他联想到二○○八年的金融危机。

○八年金融海啸是由美国次级按揭债务爆煲引发，近日的汇市和股市恐慌，更贴近的联想是一九九八年的亚洲金融风暴，当年国际大鳄上下其手，进行双边操控，造成新兴市场汇市和股市互为影响的恶性循环，港人至今犹有余悸。 要避免提供机会予大鳄趁火打劫，首先要稳住经济基本面，例如不让内地企业和地方债务如当年美国次按般火烧连环船，同时要力减促成人心恐慌的环境，以免形成方便大鳄乘乱狙击的心理土壤。内地四天四熔断，显示机制未能提供预期的冷静效果，反而加剧恐慌性抛售，当局昨晚决定暂停机制。 内地股市去年经历了暴起暴跌的考验，但是尚未接受国际大型狙击的考验。国家推行金融改革开放，过程中难免出现波动，国际大鳄则伺机而动，增加金融市场波动风险，本港难免受到影响，市民要绑好安全带做足准备。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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