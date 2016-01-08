港报社评：吸取熔断机制失效教训，促股市健康发展--文汇报1月8日

昨日A股开盘仅半小时，就继周一后再次两度触发熔断机制提前收市，港股亦受拖累而急跌超过600点，跌至两年半以来最低水平。中国证监会昨晚公布，上交所、深交所及中金所今天起暂停实施「指数熔断机制」。内地引入股市熔断机制初衷良好，希望给市场冷静期，缓冲股市波动，可惜事与愿违，熔断机制未见其利，先见其弊，反而触发恐慌性抛盘，加快股市下跌。内地监管当局必须吸取熔断机制失效的教训，因应内地股市以散户为主、市场较脆弱的国情，切实保障股市健康发展和金融体系稳定。

A股昨日大跌的导火綫是人民币继续大幅下滑，创下5年新低，以及大批限售股即将解禁，令市场信心极为脆弱，投资者集中减仓并触发恐慌性抛盘，开市不足15分钟，跌幅已迅速扩大至逾7%，按照熔断机制要全日停市。有市场人士表示，触发第一次熔断复市后，资金只是慌忙寻找「逃生门」，最终令跌势扩大。不少散户更抱怨根本没有机会「逃生」，直指熔断机制是股市急挫的一大祸因。

本来，内地推出熔断机制是为了防止重演去年6月股灾千股跌停的惨况，希望能稳定投资者情绪，避免市场出现极端情况。熔断机制在美国、韩国、新加坡均有实行，而且行之有效，的确发挥了稳定市场的效果。如美国在引入熔断机制后，只触发过1次熔断机制，韩国也仅为3次。但事实证明，即使在国外运行多年并已成熟的熔断机制，如果不按照中国的国情而生搬硬套，效果也会适得其反。例如，美国现行的指数熔断机制以标普500指数为基准指数，设置7%、13%、20%三级熔断阈值，而中国熔断机制的两级阈值间为5%、7%，两者隔距仅为2个百分点，远小于美国股市。过小的阈值间隔，使得原本是冷静期的15分钟暂停交易，反而成为恐慌期。 再者，美国股市以机构投资者为主，一旦股市大幅下滑，可能会趁低入市，令市场回稳；内地市场则以散户居多，对于市场资料、政策了解程度不高，当股市出现首次熔断机制时，股民在羊群心理驱使下，极可能争相抛售，加速二次熔断的到来。内地股市向来大起大落，熔断机制实施后，停市恐成常态，新年仅4个交易日， A股已经历两日暴跌熔断，要提早收市。

中国证监会经过权衡利弊，认为熔断机制目前负面影响大于正面效应，因此决定暂停实施，相信这将有助于维护市场稳定。但更重要的是，必须认真吸取此次教训，真正根据中国的实际情况，从交易制度、市场稳定、股民保障等多方面加强建设，尤其是要作出前瞻性的部署，才能少交「学费」，减少市场震荡。内地有关部门应广泛征集民意，成立由资深专家组成的顾问团，研究符合国情的股市改革措施，促进资本市场顺利发展。香港作为国际金融中心，正好具备这方面的人才和经验，应该积极为内地股改多作贡献，推动内地资本市场稳步发展，这也有利于香港金融市场的稳定和壮大。

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