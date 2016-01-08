港报社评：立法会议事遭干扰，内斗自残变本加厉--明报1月8日

立法会会议又流会。今个会期复会未及3个月，已经第3次流会，都是民主派议员「拉布」、以点算法定人数为手段的结果。如今流会次数愈趋频密，可以说「拉布」已经成灾。任何关心时政的人，对目前立法会乱象都会握腕叹息，因为眼巴巴看着立法会工作受到不正常干扰，知道窒碍政府施政对香港的遗害，只是在畸形政治体制和千疮百孔的议事规则底下，无法制止议员违背香港福祉的行为。目前的情况，使关心香港的人感到十分无奈和沮丧，又看不到有什么力量可以扭转局面，这是香港现况可悲之处。

两个月前，个别泛民议员连续在会议上要求点算人数，导致流会，原因是个别议员不满财委会主席粗暴「剪布」，于是实行报复。去月上旬，民主派议员为阻挠审议版权条例草案，接连要求点算人数，导致第2次流会，他们其后指为策略性流会。昨日会议，不到6小时期间，民主派议员要求点算法定人数16次，耗时3小时40分钟，最后一次连提出点算的议员在最后几秒钟也步出会议厅，导致流会。因此，无论基于什么原因、理由、藉口，泛民议员蓄意干扰立法会议事进程，事实俱在，严格而言议事已经瘫痪。

立法会议员其中最重要职能，是出席立法会会议，透过议事监察政府，把市民的声音带入议会，按议会程序处理相关事宜。现在泛民议员的所作所为，实际上有亏职守，并未履行议员的责任。以昨日最后一次点算为例，在席全部是建制派议员，会议厅内泛民议员一个也没有，他们要求点算人数的目的很清楚了，就是要制造流会。泛民议员的表现，连「立法会议员天主教监察组」也不以为然，这个组织批评议员制造流会的做法，认为议员有责任出席会议。

近期每次流会，部分泛民议员表现得乐在其中，并且倒打一耙，说什么建制派议员有足够人数，只要他们都在席，就不会流会，云云。这是彻头彻尾的强盗逻辑。出席立法会会议，并非只是建制派议员的责任，泛民议员有同等责任，现在全体泛民议员缺席，却指摘在席的建制派议员人数不够，导致流会，其强词夺理，莫之为甚。这种说法，不知道是否个别或少数泛民议员的信口雌黄，若全体民主派议员都认为流会是建制派议员的责任，则他们的素质就让人大开眼界了。

本来只有少数取态激进议员在立法会搞「拉布」，可是现在27名泛民议员被形容为团结一致、共同行动。事实上，近期泛民各党派都有要求点算法定人数，这是参与「拉布」的表征。这种转变的背景和目的，难以猜测。让人不解的是，数年前民主派议员几经挣扎，才摆脱了少数激进派的覊绊，现在那么容易就再度合流干扰议事、窒碍施政，个中有些什么盘算和考虑，只有他们才知道。不过，昨日流会之后，个别激进取态议员对民主派议员配合「拉布」的说法，是赞赏抑或揶揄，或许只能各自领会。

建制派议员就今次流会，不在席议员当然有责任；总体而言，他们维持议会功能持续不断的努力，值得肯定。只是情势改变了，过去点算人数，起码有部分民主派议员在席，现在他们加入缺席行列，不能再倚赖凑数，设若建制派议员仍然祈望立法会的灯火不灭，就要更有组织地确保有足够法定人数开会。目前立法会基本是建制和泛民阵营对立，泛民团结起来了，建制阵营人数虽然约占三分之二，但是党派各拥山头，难以凡事都一致行动，有组织与无组织对垒结果，优劣立判，有组织的泛民阵营经常占得先手，其理在此。

建制派一直与主流价值显得隔阂，「拉布」在社会和一般市民的认知，负面而不正当，此所以泛民议员虽然参与或配合「拉布」，但是多数仍然与之保持距离的原因，因为他们知道大多数市民不认同「拉布」。在这种情况下，若建制派议员组织起来，长期维系议会正常运作，则谁搞建设、谁搞破坏，逃不过市民雪亮的眼睛。目前立法会乱象纷呈，建制派议员若发挥积极作用，抵制消极作为，让香港事态向积极正面方向发展，则他们从最深层与大多数市民的祈求契合，拉近与市民的距离，从而改变最深层的政治生态。目前看来有这样的空间。

立法会流会，表面上无关一般市民生活生计，在社会上不会引起太大回响。不过，干扰立法会工作，窒碍政府施政，最终必然影响民生。本港经济发展、社会建设、民生改善等停滞不前，竞争力相对于邻近国家和周边地区持续落后，都与无休止的内耗空转有关。如今立法会最新情势发展，显示内斗自残有变本加厉之势，现在是市民重新思考的时候，让有权力的人知道若搞破坏会被唾弃，期望可因此使他们知所收敛，使香港有机会回归正常的轨道发展前进。

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