港报社评：股滙互相拖垮，中证监放弃面子维稳--信报1月8日

中国金融市场究竟出了什么问题以致如此狼狈兼失礼？内地股市踏入新一年短短四个交易日，沪深300指数两度急跌超过百分之七，触发终极熔断要提早收市，昨天更于开市后仅半小时便宣告停赛，沪指四日累挫一成二，迅即把去年整年的升幅超额勾销。

与此同时，人民币兑美元狂泻不止，中间价大幅下调逾三百三十点子，再创近五年新低，引导滙价寻底。在外围大致风平浪静的环境下，内地股滙两大命脉竟互相拖垮，还祸延全球，问题显然在于中国的改革战线拉得太阔，政策急于求成，又高估本身控制风险的能力。终于，当局由「知错」进而「改错」，中证监昨晚宣布煞停熔断机制，倾力维稳。

今年才开始实施的指数熔断机制，以沪深300指数涨跌百分之五及百分之七为停市十五分钟，及全日提早收市的触发点，幅度是否太狭窄固然值得商榷，容许提早收市更是最大败笔，因为两级熔断之间只差两个百分点，促使股民在听到第一轮警钟便斗快跳船，赶在股市拉闸前出货，形成「磁吸效应」，大家根本没空间冷静。再者，如果经济因素继续恶劣，就算今日未能沽，散户明天也死命沽，股市只会循环践踏、不断熔断。

然而，中证监向来停留在家长式思维，以为一声禁令即天下太平，完全以指数高低及股市荣辱为政绩指标。去年中爆发股灾后，中证监的救市手法是硬生生把一切不利大市的活动叫停，包括禁止大户集中抛售，禁止股指期货期权大手持仓，禁止上市公司高管减持，表面上「止屙止呕」了，实际上只是把问题延后，而熔断机制触发停市更等于全民被禁沽货，当遇上人民币大跌，绑手绑脚的禁令反而加速恐慌扩散，病情更加严重。

内地的财金官员没理由不知晓，A股插水与人民币骤然一泻如注有密切关系，当人民币资产不再吸引，最易套现离场的必定是流动性高的股市。人民币兑美元在岸价，短短一个月已跌逾百分之二点八，离岸价更伤，急贬百分之三点三，而人民银行过去两日又刻意大幅下调中间价，令人担心滙价无止境下滑，遂齐齐抛售人民币资产。虽然上证指数已由去年高位回落近四成，但相比几年前，即内地四万亿救市及美国量寛催谷热钱入市时，现在离场仍有钱赚，可以预见，贬值触发的走资潮不退，内地股市沽压难消。

人民银行是滙率政策的主脑，今次犹如抛下一块香蕉皮，把主管股市的中证监跣个四脚朝天。我们之前曾指出，人民币在去年八月主动贬值，以及急推市场化措施来争取加入国际货币基金组织的特别提款权（SDR），时机选得相当差，完全漠视经济下行压力增加，股市灾后元气未复等现实。当时内地一众官员还重复说风险可控，不存在长期贬值基础云云，现在看来，他们不是低估了风险，便是高估了自己的能力。昨天，人民银行官网转载评论，狠批国际投机势力恶意炒作人民币贬值牟利，试问若果不是先打开门引狼入室，国际炒家又怎会有机可乘。

香港与内地唇齿相依，港股及离岸人民币市场的日子也不好过。沪深股市昨天在内地股民刚起床刷牙未几便停市，即使「国家队」欲进场托市亦无从。至于有门路的大户，自会选择沽港股（尤其是在港上市中资股）套戥，内地禁止股指期货大手持仓，大户便利用港股国指期货对冲。难怪周三的即月未平仓合约达二十七万张，接近恒指期货的三倍，港股再一次无奈地成为提款机。

每日成交额动辄八千亿元人民币的深沪股市，已被暴力干预措施弄至严重扭曲变形，从未遇过此种场面的中证监，连日开会筹谋不出什么良策，索性漏夜把备受诟病的熔断机制废掉，还原基本步。当局今次放弃了面子，是否能成了里子，收维稳之效，尚待验证，但这一步，肯定是时势使然。

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