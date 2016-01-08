港报社评：内地股滙剧震，显中央金融弱点--经济日报1月8日

内地股市滙市持续剧震，酿环球动荡。金融领域本是内地的薄弱环节，近日市况更凸显中央的处理手段欠成熟，既为稳经济徒添烦乱，更恐自曝弱点惹国际炒家狙击，冲击金融安全。

内地金融市场在新年伊始已动荡难安，A股昨在四天内第二度触及熔断机制，交易仅十三分钟已要全日停市，中证监昨晚不得不暂停熔断机制；且人币滙价亦持续走贬，内地现货价昨再跌至近五年新低。内地股市滙市弱势毕呈，更拖累亚股、欧股、美股、新兴货币以至商品价格骨牌下挫。内地金融市场变环球暴风眼，正正凸显中央的短板。

事实上，金融领域向来是内地的薄弱环节，如去年A股市场暴升暴跌，中央最终要「暴力救市」，以至去年8月11日人币突然急贬，惹市场惊恐，反映中央驾驭金融环节的能力不彰。

而过去四天内地股市滙市重挫，再一次显示中央处理金融问题的手法仍未成熟，无论是A股熔断机制设计显然粗疏，徒添折腾，终要匆匆叫停；以至滙率政策未有与国内外市场做好沟通、管控预期，令人币贬值预期急剧发酵。中央无法取得市场信心下，结果便如最近几天般，不但迟迟未能平息震荡，反自制更大麻烦。

中央在金融领域渐失主导权，不断被市场牵着鼻子走，恐惹更大风险。皆因今年内地的内外形势皆凶险，股市滙市余震若难休，折腾势更大。

在对内方面，内地经济下行压力正有增无减、中央更拟力推一系列金融经济改革，在在需要中央展示对经济金融有足够的驾驭力，以增市场信心。惟股市滙市跌势没完没了，恐损外界对中央稳经济、促改革的信心，今年中央落实各项经济工作，恐事倍功半。

至于对外方面，内地股市滙市混乱、急挫，无异向国际炒家暴露出内地金融领域的弱点。国际大鳄索罗斯昨便指，中国正面临重大调整，让他联想起2008年金融海啸。一旦国际炒家伺机狙击内地，在各金融环节上下其手，中央如何力保金融安全，殊难乐观。

中央如何遏止这一轮股市滙市跌势，备受关注，惟更关键的，实是深切检讨过去大半年金融政策的得失。无论是如何加强与市场沟通、改善落实政策的手段，以至个别失误措施该断则断，此将是中央能否稳住经济，力防系统性金融风险的核心所在。

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