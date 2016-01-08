《中国报摘》--其他报纸重要消息1月8日

**上海证券报**

--中国保监会印发《关于进一步做好保险业防范和处置非法集资工作的通知》指出，要求各保险机构切实承担主体责任，将非法集资风险防控纳入全面风险管理体系，要建立防范和处置非法集资工作长效机制，通过强化组织领导、严格问责整改等。

--据悉，上海保险业已经建立业内外多方协同机制，创建分层分类保险服务模式，探索保险资金投资和保险风险保障的“双向”路径，以全方位支持上海加快建设具有全球影响力的科技创新中心；下一步，上海保险业将继续鼓励在沪保险公司和保险资产管理公司联合投资“上海产业转型升级投资基金。

**证券时报**

--上汽集团 发布产销快报，2015年公司整车销量突破590万辆，再创新高，但较年初向外界宣布的“力争销售620万辆”的目标，仍有差距。业内认为，新能源汽车将是上汽集团未来重要增长点，预计2016年销量实现翻番。按照公司计划，2020年新能源汽车销量将达到60万辆。

**21世纪经济报道**

--美邦服饰 公告，公司尚无法与实际控制人、董事长周成建取得联系，亦无法与公司董事会秘书涂珂取得联系;公司申请继续停牌。网传周成建被带走后，亦有媒体称此事与之前私募大佬徐翔一案有关。公司2015年前三季度营业收入为43.28亿元，归属于上市公司股东的净利润则亏损将近1.77亿元，较上年同期锐减178.12%，这也是美邦上市七年以来首次年度亏损。(完)